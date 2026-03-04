Allanamientos por un robo en Paraná permitieron secuestrar 2500 dólares y más de 4 millones de pesos

Una investigación policial vinculada a un robo ocurrido a comienzos de año derivó en una serie de allanamientos en Paraná que permitieron secuestrar dinero en moneda nacional y extranjera. Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Robos y Hurtos en distintos domicilios de la ciudad.

El operativo se enmarca en una causa iniciada por el hurto de dólares denunciado el 15 de enero de 2026 en una concesionaria ubicada sobre avenida Almafuerte al 800, en la capital entrerriana. A partir de las tareas investigativas realizadas durante las últimas semanas, la Justicia autorizó los allanamientos para avanzar en el esclarecimiento del hecho.

Procedimientos en distintos puntos de la ciudad

Según se informó desde la fuerza policial, uno de los allanamientos se llevó adelante en una vivienda ubicada en la zona de División de los Andes, donde se concretó el principal secuestro vinculado a la causa.

En ese domicilio se incautaron más de 2.500 dólares, alrededor de cuatro millones de pesos argentinos y un teléfono celular que será sometido a peritajes en el marco de la investigación.

Celulares secuestrados.

El segundo procedimiento se realizó en una vivienda situada en calle Fraternidad, donde los efectivos policiales secuestraron distintos teléfonos celulares que podrían aportar elementos de interés para la causa.

Investigación en curso

Los operativos se desarrollaron el 4 de marzo y forman parte de las tareas que lleva adelante la División Robos y Hurtos para reconstruir lo ocurrido en el hecho denunciado por el comerciante de Paraná.

Las autoridades indicaron que el dinero incautado y los dispositivos electrónicos quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con las pericias correspondientes y determinar su posible relación con el hurto investigado.

En ese marco, la investigación continúa abierta mientras se analizan los elementos secuestrados durante los allanamientos, con el objetivo de esclarecer el robo denunciado y establecer eventuales responsabilidades en el hecho.