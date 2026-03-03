Estafa a Aerolíneas Argentinas: identificaron al autor y explicaron cómo operaba con millas truchas

En una operación conjunta entre la justicia federal y fuerzas de seguridad, se logró desarticular una sofisticada red de fraude electrónico que afectó el patrimonio de Aerolíneas Argentinas.

La investigación, que se originó tras la detección de anomalías sistémicas en el programa de fidelización AR Plus, culminó este martes con el allanamiento de un domicilio particular y la detención del principal sospechoso, marcando un hito en la persecución de delitos informáticos complejos en el país.

Se supo que la génesis de este proceso judicial se remonta a la identificación, por parte de los equipos de ciberseguridad de Aerolíneas Argentinas, de una maniobra técnica ejecutada sobre el sistema de adquisición de millas, según pudo saber Noticias Argentinas.

La vulneración consistía en la alteración de parámetros informáticos para modificar, de manera indebida, tanto el monto final a pagar como la cantidad de millas acreditadas en las cuentas de los usuarios.

Ante la evidencia del ataque, la compañía aérea activó protocolos de contingencia de alto nivel. Entre las medidas administrativas de urgencia se destacaron la anulación de las transacciones fraudulentas, el bloqueo preventivo de las cuentas implicadas y la invalidación de pasajes que ya habían sido emitidos.

Asimismo, los titulares de dichas cuentas fueron incluidos en la WatchList, el listado de pasajeros no habilitados para volar, restringiendo así el aprovechamiento de los beneficios obtenidos ilícitamente.

La magnitud del fraude es considerable. Según la documentación incorporada al expediente, el principal investigado, identificado como Juan Ignacio Veltri, habría logrado la adquisición fraudulenta de 16.595.000 millas.

Esta cifra representa un perjuicio estimado para la empresa de aproximadamente 493.800 dólares. La maniobra queda en evidencia al contrastar el valor real con el monto efectivamente abonado por el sospechoso: apenas 205.680 pesos, una cifra ínfima en comparación con el beneficio obtenido.

La denuncia inicial fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Tras una exhaustiva producción de prueba técnica, el caso fue judicializado a finales de 2025, quedando actualmente bajo la órbita del Juzgado Federal Criminal Nro. 7, a cargo del Juez Sebastián Casanello, y la Fiscalía Federal Nro. 9.

El avance de la instrucción, liderada por el Fiscal Federal Guillermo Marijuan, permitió concretar esta mañana un allanamiento en el que se produjo la detención de Veltri. En el procedimiento colaboró activamente el Comisario Martín Pereyra, perteneciente a la División Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, logrando el secuestro de elementos informáticos que serán clave para las pericias subsiguientes.

La investigación sugiere que las millas obtenidas no eran para uso personal exclusivo, sino que formaban parte de un esquema más amplio. Entre los destinos más frecuentes asociados a los pasajes emitidos se encuentran puntos estratégicos como Madrid, Roma, Cancún y Ezeiza, lo que denota un uso intensivo y planificado del sistema.

Actualmente, la Justicia mantiene bajo la lupa a otras cincuenta personas. Se busca determinar si actuaron como coautores, partícipes necesarios o beneficiarios secundarios de la maniobra, lo que podría derivar en nuevas imputaciones por defraudación contra la administración pública, vulneración de sistemas informáticos y posibles delitos conexos de lavado de dinero.

La causa se encuentra en plena etapa de instrucción. Los magistrados y peritos técnicos continúan analizando la trazabilidad de las operaciones para determinar el alcance total del daño económico y deslindar las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados en esta estructura organizada que desafió la seguridad digital de la principal aerolínea del país.