Oficializaron aumento del transporte en Entre Ríos y el precio de referencia por kilómetro sube a $132

El Gobierno de Entre Ríos oficializó un nuevo aumento del servicio de transporte al aprobar un esquema tarifario que fija el precio de referencia por kilómetro en 132 pesos para las líneas de jurisdicción provincial. La medida fue publicada en el Boletín Oficial Nº 28.286 mediante la Resolución Nº 015/26 de la Secretaría de Transporte.

La actualización alcanza a los servicios de corta y media distancia, incluyendo modalidades de ruta fija, puerta a puerta y diferencial coche cama.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la suba responde a un incremento del 18% en los costos operativos de las empresas, publicó APF.

Argumentos oficiales

Según los considerandos de la norma, se registraron aumentos en insumos clave como salarios, combustibles, lubricantes y neumáticos. El texto oficial señala que la actualización es “imprescindible considerar la sustentabilidad de la prestación de los servicios, con el fin de satisfacer con regularidad, generalidad, continuidad, obligatoriedad y uniformidad” el transporte en la provincia.

Además, se aclaró que la medida no implica un incremento en los subsidios provinciales, sino que apunta a mantener el equilibrio entre la viabilidad empresarial y el poder adquisitivo de los usuarios.

Nuevos valores y obligaciones

La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Aníbal Daniel Steren, establece un valor general de 132 pesos por kilómetro.

En el caso del servicio puerta a puerta, la tarifa mínima será un 25% superior a los valores establecidos, mientras que para el coche cama el adicional será del 12%.

Asimismo, se dispuso que los descuentos promocionales no podrán superar el 15% de la tarifa máxima aplicable.

Las empresas deberán comunicar los nuevos cuadros tarifarios a la Dirección de Transporte en un plazo de tres días y exhibirlos en ventanillas y unidades, bajo apercibimiento de sanciones.

Con esta actualización, el Ejecutivo provincial busca evitar una caída en la demanda que derive en nuevos incrementos tarifarios.