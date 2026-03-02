Vuelta al cole: transportes escolares aumentaron un 25% en Paraná

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, el servicio de transporte escolar en Paraná registró una suba de un 25% respecto de 2025. Según confirmaron desde el sector a Elonce, el costo mensual ronda los $200.000 por viaje completo.
En el inicio del ciclo lectivo 2026, el servicio de transporte escolar en Paraná registró un aumento de un 25% en comparación con los valores de 2025. Según confirmaron desde Transportistas Escolares Asociados (TRESA) a Elonce, la tarifa promedio mensual por el traslado completo de los alumnos ronda los $200.000, aunque puede variar según distancia y recorrido.
La presidenta de TRESA, Silvina Salas, explicó que el sector comenzó el año “con los desafíos propios de la situación económica, pero con el compromiso de seguir mejorando el servicio”.
En relación con la demanda, señaló que marzo suele ser un mes particular. “Es un mes atípico porque muchas familias todavía se están reorganizando. Algunos padres comienzan llevando a los chicos por su cuenta y luego retoman el servicio. De todos modos, la mayoría de los transportes ya cuenta con preinscripciones del año anterior”, sostuvo.
Menor oferta y renovación de unidades
Salas indicó que la oferta también sufrió modificaciones. “Algunos transportistas dejaron la actividad porque se vencieron sus vehículos y no pudieron renovarlos. Otros lograron hacerlo mediante créditos o endeudamiento, con el objetivo de continuar trabajando”, detalló.
Por su parte, la secretaria de TRESA, Miriam Zino, volvió a plantear reclamos vinculados a la operatividad diaria. “Pedimos al municipio el acompañamiento de inspectores en las escuelas más conflictivas, donde necesitamos un espacio seguro para que los chicos suban y bajen. Muchas veces esos lugares están ocupados por otros vehículos y eso genera riesgos”, afirmó.
Zino advirtió que en varias instituciones la situación se repite cada año. “En algunos casos tenemos que estacionar a una cuadra. Eso implica dejar a los chicos arriba del transporte mientras se busca a otros alumnos, lo que representa un riesgo y complica nuestro trabajo”, señaló.
En la misma línea, la tesorera Claudia Sominiti explicó que el servicio funciona con horarios ajustados. “Trabajamos al minuto porque muchas veces coinciden salidas de distintas escuelas. Necesitamos un espacio para detenernos, levantar a los chicos y continuar el recorrido. No es un lugar para permanecer, sino para garantizar un retiro ordenado y seguro”, expresó.
Cómo se definió el aumento
En cuanto a los costos, Salas aclaró que la asociación no fija un precio único. “Cada propietario establece su tarifa, pero todos los años realizamos un estudio de costos que sirve como referencia. Para este ciclo analizamos un incremento del 25%”, indicó.
La dirigente precisó que, con ese porcentaje, el valor promedio del viaje completo se ubicó en torno a los $200.000 mensuales, aunque remarcó que la tarifa puede variar según la distancia y otros factores. “La ubicación de la escuela, el recorrido y la cantidad de traslados influyen en el precio final”, explicó.
Además, sostuvo que el porcentaje aplicado se encuentra en línea con otras jurisdicciones. “Formamos parte de un grupo nacional de transportistas y el aumento fue similar en la mayoría de las ciudades”, añadió.
Reclamo por controles y habilitaciones
Desde TRESA también solicitaron mayores controles municipales sobre vehículos no habilitados. “Hay unidades que no cuentan con la habilitación correspondiente y eso genera competencia desleal frente a quienes cumplimos con todos los requisitos, impuestos y tasas”, manifestó Salas.
En ese sentido, pidieron a los padres verificar que el transporte contratado cuente con la identificación oficial. “Es fácil reconocer un vehículo habilitado: debe tener la insignia y la habilitación municipal visible. Es una garantía de seguridad para los chicos”, remarcaron.