Despidieron a los adolescentes fallecidos al estrellarse contra un árbol

Una adolescente de 18 años y otro de 17 murieron luego de que el auto en el que viajaban junto a otras cinco personas chocara violentamente contra un árbol sobre avenida Bulnes al 1400. La tragedia vial ocurrió en la madrugada del sábado en barrio Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba.

Las víctimas fueron identificadas como Pía Barrientos (18) y Francisco Bertello (17). Ambos vivían en el extremo nordeste de la capital y eran hijos de comerciantes de la zona de barrio Yofre, publicó El Doce TV.

Pía era la dueña del Suzuki Fun accidentado. El vehículo se lo habían regalado hacía pocos meses. Ella conducía el auto al momento del impacto. La joven se había egresado de la escuela en 2024 y trabajaba en un espacio deportivo y gastronómico ubicado en Docta.

Francisco, que viajaba como acompañante, había egresado en diciembre pasado del Instituto Sor María Antonia de Paz y Figueroa, en Yofre Norte.

Tras conocerse la noticia, el colegio emitió un sentido mensaje: “La comunidad educativa acompaña con profundo dolor a la familia de nuestro ex alumno, de la Promoción 2025, ante su fallecimiento. Elevamos una oración por su eterno descanso”.

Amigos, familiares y conocidos también expresaron su dolor en redes sociales y acompañaron a las familias en estas horas de profunda tristeza.

Cómo fue el accidente

El terrible choque ocurrió cuando el vehículo, en el que viajaban siete jóvenes, perdió el control por causas que aún se investigan y terminó incrustado contra un árbol del costado de la avenida. Producto del impacto, Francisco murió en el acto, mientras que Pía falleció minutos después de ser rescatada.

Dos muertos por un choque en Córdoba

Los otros cinco ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital de Urgencias y al Hospital San Roque. Dos de ellos permanecen internados en grave estado.

Personal de la Dirección Bomberos realizó un complejo operativo para rescatar a los jóvenes atrapados dentro del habitáculo, utilizando herramientas hidráulicas para cortar la carrocería.

Las circunstancias del choque son materia de investigación. Según las primeras informaciones, en el interior del auto se encontraron botellas de alcohol y se presume que el vehículo circulaba a alta velocidad al momento del impacto.

En el lugar trabajó la Policía Judicial, que realiza peritajes para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.