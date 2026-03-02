Chimolo, el guardián de cuatro patas que protege a toda una comunidad

Con apenas un año, Chimolo ya se convirtió en símbolo de vigilancia y lealtad en Crucesitas Séptima. Sus respuestas inmediatas a la voz de su dueño y su firmeza al cumplir su tarea conmovieron a los vecinos.
Chimolo, un perro de apenas un año, se convirtió en protagonista de una historia que despertó ternura y admiración en Crucesitas Séptima, donde sus vecinos comenzaron a llamarlo “el perro guardián” por la firmeza y responsabilidad con la que asumió su rol de vigilancia.
Un vecino compartió videos en los que se observó al animal atento, firme y obediente. En las imágenes se lo vio concentrado, con la mirada fija y postura alerta, demostrando una disciplina poco habitual para su corta edad. En una de las secuencias, su dueño le colocó un handy y, desde otro equipo similar, lo llamó por su nombre. La respuesta fue inmediata: Chimolo acudió sin dudar al lugar desde donde escuchó la voz, evidenciando un entrenamiento llamativo y una conexión profunda con quien lo guía.
Una raza reconocida por su valentía
Chimolo es un Pastor Belga Malinois, una de las cuatro variedades del Pastor Belga. Su denominación proviene de la ciudad de Malinas, en Bélgica, donde surgió la raza y comenzó a destacarse por sus cualidades físicas y mentales.
Históricamente, estos perros fueron utilizados para el pastoreo, tarea que exigía inteligencia, resistencia y rapidez de reacción. Con el paso del tiempo, sus habilidades los llevaron a desempeñarse en funciones de mayor exigencia, dio cuenta el medio Micrófono Digital.
En la actualidad, el Malinois es reconocido a nivel mundial por su labor como perro policía, militar y de defensa, además de participar en operativos de búsqueda y rescate. Su capacidad de aprendizaje y su energía lo posicionaron como uno de los perros más versátiles y valorados en tareas de seguridad.
Lealtad que emociona
En el caso de Chimolo, más allá de la raza, lo que conmovió a los vecinos fue su compromiso pese a su juventud. Con apenas un año de vida, ya respondió con firmeza cada vez que su dueño lo convocó, mostrando obediencia y un vínculo basado en la confianza.
Quienes lo conocen aseguraron que su presencia genera tranquilidad en la zona y que su actitud protectora se combinó con un carácter equilibrado y afectuoso con las personas de su entorno.