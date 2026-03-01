 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: dos apostadores ganaron más de $4.000 millones en el Tradicional

La fortuna del Quini 6 en este caso fue a parar a las provincias de Buenos Aires y Córdoba. A su vez, el Siempre Sale trajo suerte en Entre Ríos. En el próximo sorteo el pozo será de $3.000.000.000. Detalles y números sorteados.

1 de Marzo de 2026
Hubo dos nuevos afortunados en el Quini 6.
Hubo dos nuevos afortunados en el Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Hubo ganadores en uno de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 3.000 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 27-12-10-10-20-18. Hubo dos afortunados que acertaron los seis números y cada uno embolsará $4.111.205.050,58. Uno es oriundo en la localidad de Muñiz, en la provincia de Buenos Aires, y el otro es de Cosquín, en la provincia de Córdoba.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14-43-29-17-19-32. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $780.000.000.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 07-41-43-32-09-42. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $600.000.000.

 

En el Siempre Sale hubo 20 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 14-13-30-33-44-25. Cobrarán cada uno $19.631.897,10. Dos son de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra hubo 1161 ganadores con seis aciertos que se llevarán $133.505,60. (Elonce)

 

Temas:

Quini 6 Tradicional Siempre Sale
