Entre Ríos participó en la I Mesa Federal de Formación Docente

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se desarrolló la I Mesa Federal de Formación Docente, en la cual Entre Ríos estuvo representada por autoridades del Consejo General de Educación (CGE). La jornada se llevó a cabo en el histórico Palacio Pizzurno y tuvo como principal objetivo garantizar una formación docente de calidad en todo el territorio nacional.

En el encuentro se presentó el Plan Nacional de Formación Docente, cuyo propósito es definir el horizonte político, pedagógico e institucional que orienta la acción del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod). Este plan fue detallado por su director ejecutivo, Martín Müller, quien destacó la importancia de fortalecer la formación docente en todas las jurisdicciones del país.

Avances y desafíos en la formación docente

Durante el encuentro, se sistematizaron y recuperaron los avances alcanzados en 2025 en dos áreas fundamentales: la Formación Docente Inicial y la Formación Docente Continua. Además, se discutió la implementación del Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación del sistema formador, un paso clave para garantizar la calidad educativa a nivel nacional.

Otro tema relevante fue la aplicación de la Resolución CFE Nº 476/24, que establece los lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial en las distintas jurisdicciones del país. En este sentido, se plantearon las acciones necesarias para avanzar en el fortalecimiento de la formación docente, con énfasis en el compromiso por la alfabetización y en la mejora continua del sistema educativo.

Planificación para el futuro

Un aspecto destacado de la jornada fue la planificación del trabajo para 2026 de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP), que definen los contenidos mínimos para los profesorados de diversas especialidades como Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Física, Educación Especial, Educación Artística, entre otros. En este marco, se analizó la aplicación de una enseñanza por capacidades en el Sistema Formador, alineándose con los desafíos educativos que enfrenta el país.

El encuentro también permitió el intercambio de ideas y perspectivas entre los representantes de distintas jurisdicciones, especialistas del equipo técnico del Infod y autoridades nacionales, como el secretario nacional de Educación, Carlos Torrendell, quien destacó la importancia de este espacio de diálogo federal para el fortalecimiento de la formación docente.

Representación entrerriana

Por Entre Ríos, participaron de la jornada la directora de Educación Superior, Verónica Villagra, acompañada por el equipo técnico, que incluyó a María de los Ángeles Fernández. También estuvieron presentes la directora de Planeamiento Educativo, Marianela Müller, y Paola Pasgal, de la Dirección de Educación de Gestión Privada, quienes desempeñaron un rol clave en las discusiones y planteamientos presentados.