Pensiones no contributivas ANSES: cuándo cobro en marzo de 2026

Las Pensiones no contributivas ANSES cuentan con cronograma oficial de pagos para marzo de 2026, según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los beneficiarios cobran sus haberes entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo, de acuerdo con la terminación del número de documento.

El esquema de pago se organiza de la siguiente manera: los DNI terminados en 0 y 1 cobran el 9 de marzo; los finalizados en 2 y 3, el 10 de marzo; los que concluyen en 4 y 5, el 11 de marzo; los DNI 6 y 7, el 12 de marzo; y los terminados en 8 y 9, el 13 de marzo.

Desde el organismo previsional recuerdan que no es necesario asistir el primer día si no se puede concurrir, ya que los montos permanecen depositados en la cuenta bancaria del titular.

Cómo consultar si cobro en marzo

Para saber si corresponde el cobro en este mes, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí deben seleccionar la opción “Mis Cobros”, donde el sistema informa si existe un pago asignado, el importe y la fecha estimada.

Esta herramienta digital permite verificar la liquidación sin necesidad de asistir a una oficina, facilitando el acceso a la información de manera rápida y segura. El sistema detalla también el medio de cobro asignado y posibles actualizaciones en el haber.

Las Pensiones no contributivas ANSES incluyen distintos tipos de prestaciones destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación ordinaria.

Requisitos según el tipo de pensión

En el caso de la pensión por invalidez, pueden acceder argentinos nativos o naturalizados, así como extranjeros con al menos 10 años de residencia continua en el país. La edad máxima para iniciar el trámite es de 64 años y no debe percibirse otra jubilación o pensión. En menores de edad, los ingresos del grupo familiar no deben superar cuatro haberes mínimos. Algunas provincias exigen además informe catastral, informó el organismo.

La pensión para madres de siete hijos está destinada a mujeres argentinas o naturalizadas con un mínimo de un año de residencia, mientras que las extranjeras deben acreditar 15 años de permanencia continua en el país. No deben percibir otra jubilación, pensión ni ingresos suficientes para su sustento.

Por su parte, la pensión por vejez exige tener 70 años o más. Las personas naturalizadas deben demostrar cinco años de residencia continua antes de iniciar el trámite, mientras que los extranjeros deben acreditar 40 años de residencia ininterrumpida. No pueden percibir otro beneficio previsional ni encontrarse privados de la libertad. Además, solo uno de los integrantes de la pareja puede ser titular.