Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell’s con Di María como figura, al imponerse 2-0 en el Coloso por la fecha 8 del Torneo Apertura.
Rosario Central se quedó con el clásico ante Newell’s con Di María como figura en una nueva edición del duelo más apasionante de la ciudad. El Canalla se impuso por 2-0 en condición de visitante ante la Lepra por la fecha 8 del Torneo Apertura, en un partido intenso y cargado de tensión. Los goles fueron convertidos por Ángel Di María y Enzo Copetti, en una noche que volvió a teñirse de azul y amarillo.
El encuentro, disputado en el estadio de Newell’s Old Boys, tuvo un primer tiempo equilibrado, con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas situaciones claras. La más peligrosa fue para el local, cuando Walter Núñez estrelló un remate en el palo a los 10 minutos, desatando el lamento de los hinchas rojinegros.
El equipo dirigido por Jorge Almirón logró sostener la paridad y esperó su momento. Con orden táctico y paciencia, el Canalla resistió los embates iniciales y apostó a la jerarquía de sus figuras para inclinar la balanza en el complemento.
Di María, determinante aun lesionado
En el inicio del segundo tiempo apareció la calidad de Ángel Di María. El Fideo capturó un rebote dentro del área y definió de primera para marcar el 1-0 que silenció el estadio. Pese a arrastrar una molestia física, el campeón del mundo fue decisivo en el momento clave del partido.
Minutos después del gol, Di María debió abandonar el campo de juego por una dolencia muscular, dejando preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas. Sin embargo, su aporte ya había sido determinante para encaminar el resultado.
A los 35 minutos, Enzo Copetti amplió la ventaja tras un tiro de esquina y selló el 2-0 definitivo. El delantero ganó en el área y definió con contundencia para liquidar el clásico y desatar el festejo visitante, publicó Infobae.
Presente opuesto en Rosario
Con este triunfo, Rosario Central alcanzó los 14 puntos y trepó al cuarto lugar de la zona B, además de estirar a 22 partidos la diferencia en el historial del clásico rosarino. La supremacía auriazul volvió a quedar reflejada en el marcador.
En contrapartida, Newell’s Old Boys, que tuvo el debut de Frank Darío Kudelka en el banco, continúa sin ganar en 2026 y se mantiene último en la tabla anual con apenas dos puntos, comprometido en la lucha por el descenso. La última victoria leprosa como local en el clásico data de 2008.
Tras el receso por el paro del fútbol argentino, Newell’s visitará a Lanús en La Fortaleza, mientras que Central recibirá a Argentinos Juniors en La Paternal, con la confianza renovada tras una nueva alegría en el clásico.