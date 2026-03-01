La suspensión de las actividades deportivas en Qatar puso en duda la Finalissima

REDACCIÓN ELONCE
Ante la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente, el encuentro entre Argentina y España, previsto para el 27 de marzo, podría no jugarse en la fecha estipulada.
La suspensión indefinida de todas las actividades deportivas en Qatar ha alterado por completo la organización de la Finalissima, el partido internacional entre las selecciones de Argentina y España que se debía disputar el próximo 27 de marzo en territorio qatarí.
La decisión fue tomada debido a la creciente tensión en la región del Medio Oriente, lo que pone en riesgo la realización del evento en la fecha establecida.
Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre una posible reprogramación, la cancelación de las actividades deportivas en Qatar ha dejado al país sin una sede disponible para el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa. Por ahora, se está a la espera de nuevas definiciones y de posibles alternativas para reubicar el encuentro.
Alternativas sobre la mesa
Ante este panorama, los organizadores de la Finalissima, impulsada conjuntamente por la UEFA y la Conmebol, han comenzado a evaluar distintas opciones. Una de las posibilidades más fuertes es trasladar el partido a Europa, considerando que España, uno de los equipos protagonistas, tiene una infraestructura adecuada para acoger el evento en el corto plazo.
Otra alternativa que se está barajando es la búsqueda de un país neutral que pueda garantizar tanto la seguridad como las condiciones operativas necesarias para la realización del evento. Esta opción, sin embargo, se enfrenta a la dificultad de encontrar una sede adecuada en un tiempo tan limitado.
La incertidumbre continúa
Mientras tanto, las selecciones de Argentina y España siguen con sus planes de preparación, pero la incertidumbre sobre la sede y la fecha exacta del partido afecta a ambas.
En definitiva, la Finalissima está en suspenso, y su realización en Qatar el 27 de marzo parece, por el momento, altamente improbable. Las autoridades internacionales se encuentran trabajando para encontrar una solución que garantice la continuidad del evento.