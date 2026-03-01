La sensual foto de Zaira nara frente al espejo: “Frío afuera”

La modelo compartió una serie de selfies frente al espejo que generaron fuerte repercusión en redes sociales. Con la frase “Frío afuera”, las imágenes se viralizaron y despertaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.
La sensual foto de Zaira Nara frente al espejo volvió a ubicar a la modelo en el centro de la escena mediática luego de que compartiera una serie de selfies en sus redes sociales donde se la vio completamente desnuda. Las imágenes, que publicó con la frase “Frío afuera”, generaron miles de reacciones y comentarios de sus seguidores.
Las postales fueron tomadas durante uno de sus últimos viajes y rápidamente se viralizaron. Aunque intentó evitar la censura con poses cuidadas, varios usuarios le advirtieron que estaba “jugando con fuego”, mientras que sus fanáticos celebraron la producción y destacaron su actitud descontracturada.
Muchos interpretaron que las fotos formaron parte del álbum de su experiencia en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, evento al que asistió en el marco de compromisos vinculados a marcas internacionales.
Desfile y cruce en redes
Ya de regreso en la Argentina, Zaira Nara participó de un desfile realizado en la Facultad de Derecho. Desde allí compartió un video subiendo la tradicional escalinata y respondió a un comentario irónico de un usuario que aseguró que “nunca entraría ahí para estudiar”.
La modelo recogió el guante y contestó con firmeza, en un intercambio que también generó repercusión entre sus seguidores. Como en otras oportunidades, optó por responder sin perder el tono distendido que suele mostrar en sus redes sociales.
El episodio volvió a ubicarla entre las tendencias, no solo por sus publicaciones sino también por las especulaciones que circularon en torno a su presencia en distintos eventos internacionales.
A mediados de febrero, durante la visita de Bad Bunny a la Argentina, varios famosos asistieron a su show en River y algunos tuvieron acceso a la llamada “casita”. En redes sociales, usuarios confundieron a una joven con Zaira Nara y aseguraron que había sido vista junto a Bauletti.
La modelo salió a desmentir la versión y aclaró que no estuvo en ese espacio. “No sabía que estaba en la casita de Bad Bunny hasta que vi mis fotos en Instagram. En la única que estoy es en Casa Corona en Milano”, expresó, en referencia a su presencia en eventos vinculados a los Juegos Olímpicos de Invierno, dio a conocer Todo Noticias.
Quien sí asistió al recital fue su hermana, Wanda Nara, que recibió críticas en redes por su look deportivo. Zaira evitó pronunciarse sobre esos comentarios y continuó compartiendo imágenes de su estadía en la nieve, donde incluso posó en bikini pese a las bajas temperaturas.