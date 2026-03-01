Robo en remate agropecuario: allanaron vivienda y secuestraron prendas

Un hombre denunció el hurto de $2.000.000 desde el interior de su camioneta mientras asistía a un remate en la Sociedad Rural de Chajarí. Hubo un allanamiento en Concordia y se incautaron elementos vinculados a la causa.
Un robo en remate agropecuario derivó en un allanamiento en la ciudad de Concordia, donde personal policial secuestró prendas de vestir vinculadas al hecho investigado. La denuncia había sido realizada por un hombre de 42 años, oriundo del Departamento Federación, quien reportó el hurto de 2 millones de pesos desde el interior de su camioneta mientras asistía a un remate en la Sociedad Rural de Chajarí.
El procedimiento se desarrolló en la tarde de este sábado en una vivienda ubicada sobre calle Humberto Primo de Concordia. En el lugar se allanó el domicilio, se registraron ambientes y se requisó tanto a las personas presentes como a un vehículo.
La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías Nº 4 y contó con la intervención de la Brigada de Investigaciones de Chajarí en conjunto con personal de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia.
El hecho denunciado
Según la denuncia radicada, el hecho ocurrió el jueves alrededor de las 14.30. El damnificado, domiciliado en Colonia Oficial N° 17, Santa Juana, había estacionado su camioneta Toyota Hilux gris frente al predio rural para asistir a un remate.
De acuerdo a su testimonio, dejó el vehículo con cierre centralizado. Sin embargo, al regresar constató que le habían sustraído una mochila de nylon color negro que se encontraba en el asiento trasero y que contenía la suma de $2.000.000 en efectivo.
El denunciante señaló que, mediante la revisión de cámaras de seguridad, pudo observar que entre las 14.30 y las 14.48 un hombre vestido con remera blanca, jeans azul y zapatillas negras se acercó al rodado, abrió la puerta trasera derecha y tomó la mochila, retirándose del lugar con el elemento bajo el brazo.
Avances en la investigación
A partir de la información recolectada, se avanzó con tareas investigativas que derivaron en el allanamiento concretado este sábado en Concordia. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir que guardarían relación con la descripción aportada por la víctima, dio cuenta Tal Cual Chajarí
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, en el marco del proceso orientado al esclarecimiento del robo en remate agropecuario.
Desde la fuerza indicaron que podrían surgir novedades en breve respecto al avance de la investigación y la posible identificación del autor del hurto denunciado en la Sociedad Rural de Chajarí.