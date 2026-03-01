Impactante hallazgo: secuestran proyectil de artillería pesada en Rosario del Tala

En el marco de dos allanamientos realizados en Rosario del Tala, personal de la División Drogas Peligrosas local, con la colaboración de la División Drogas Peligrosas Gualeguay y el Grupo Especial de ambas Jefaturas Departamentales, secuestró un proyectil de artillería pesada, junto con varios elementos relacionados al tráfico de estupefacientes. Los procedimientos fueron dispuestos por el Juzgado de Garantías a cargo de la Dra. Silvia G. Cabrera, con la intervención de la Dra. Emilce P. Reynoso.

Durante el allanamiento, se logró el secuestro de diversos objetos vinculados a la comercialización de drogas, incluyendo teléfonos celulares y un motovehículo. Sin embargo, el hallazgo más alarmante fue el descubrimiento de un proyectil de artillería calibre 40 mm tipo Bofors, con su carga intacta, considerado munición de guerra. Este tipo de proyectil, de alto poder destructivo, está diseñado para armamento militar, lo que genera una seria preocupación por los riesgos que su posesión representa para la seguridad de la comunidad.

Peligroso material en una vivienda particular

El hallazgo de este proyectil de artillería en una vivienda particular es un hecho sin precedentes en la zona, dado que se trata de un material de uso exclusivo para fuerzas armadas. Las autoridades señalaron que este tipo de munición podría haber causado graves daños si no hubiese sido incautada a tiempo. Además de la munición, los efectivos también encontraron otros objetos relacionados con actividades ilícitas, lo que refuerza la necesidad de continuar con la investigación.

Este hallazgo pone en evidencia la posible vinculación de organizaciones delictivas con el tráfico de armamento pesado y el narcotráfico. Las autoridades locales destacaron la importancia de estos operativos conjuntos, que permiten desmantelar redes delictivas y prevenir situaciones de riesgo para la población.