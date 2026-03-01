 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Copa Entre Ríos Femenina: San Benito derrotó a Santa Rosa y sacó ventaja

El equipo de la capital provincial venció 2 a 1 a Santa Rosa de Chajarí en el primer partido de la final de la Copa Entre Ríos Femenina, llevando una mínima ventaja para la revancha.

1 de Marzo de 2026
El elenco logró una victoria clave.
Foto: San Benito Paraná

San Benito Paraná dio un paso importante en la definición de la Copa Entre Ríos Femenina al derrotar 2 a 1 a Santa Rosa de Chajarí en el encuentro de ida de la serie final. El partido, disputado este sábado en el estadio José Bonelli de la Ciudad de Amigos, dejó a las visitantes con una ligera ventaja en el marcador, pero con todo por definir en el partido de vuelta.

 

El encuentro comenzó con intensidad y en el primer tiempo, a los 10 minutos, Yazmín Scheffer protagonizó una corrida que la dejó cara a cara con la arquera local, Araceli Flores. En ese momento, la defensa de Santa Rosa cometió un claro penal, que fue convertido un minuto después por Scheffer, poniendo el 1 a 0 a favor de las paranaenses.

 

Error de la arquera local y la ampliación de la ventaja

 

En el segundo tiempo, el equipo visitante amplió la diferencia. A los 20 minutos, Zoe Berta disparó desde fuera del área y, pese a que el remate parecía fácil de controlar para Camila Kreiser, la arquera local dejó que el balón se le escurriera entre las manos, otorgando el 2 a 0 a las visitantes.

 

Sin embargo, cuando ya parecía que las paranaenses se llevaban una victoria cómoda, Santa Rosa tuvo su oportunidad en los últimos minutos del partido. A falta de dos minutos para el final, un penal a favor de las locales fue ejecutado por Camila Reniero, quien no falló y, con un potente disparo, puso el 2 a 1, manteniendo las esperanzas de su equipo de cara a la revancha.

 

Un triunfo clave para las paranaenses

 

A pesar de que el resultado final fue ajustado, el encuentro ofreció un espectáculo de fútbol con situaciones de gol en ambos arcos, lo que lo hizo atractivo y emocionante. La diferencia en el marcador estuvo determinada por la efectividad del equipo visitante y algunos errores defensivos de Santa Rosa.

 

El triunfo de las dirigidas por Juan Pablo Gianecchine es clave para sus aspiraciones de conquistar la Copa Entre Ríos Femenina, aunque deberán cerrar la serie en su casa, en la ciudad de Paraná, el próximo fin de semana. La revancha definirá al campeón de la temporada, y Santa Rosa tendrá la oportunidad de dar vuelta la serie frente a su público.

San Benito Paraná Copa Entre Ríos Femenina
