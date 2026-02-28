TC Pista Mouras: el paranaense Iñaki Arrías encabezó la clasificación en Concepción del Uruguay

REDACCIÓN ELONCE
El piloto paranaense marcó el mejor tiempo en la clasificación disputada en Concepción del Uruguay y obtuvo su primera pole position en la categoría. La serie única se correrá este domingo por la mañana.
TC Pista Mouras fue escenario de una destacada actuación del paranaense Iñaki Arrías, quien encabezó la clasificación en el autódromo de Concepción del Uruguay y se quedó con su primera pole position en la categoría. En una jornada marcada por el intenso calor en la provincia de Entre Ríos, el piloto logró revertir un inicio complicado y cerró el sábado con el mejor registro.
Arrías, que no había entrenado en las dos tandas del viernes, salió a clasificar a bordo del Ford N°145 del equipo Candela Competición y marcó un tiempo de 1:29.682. Ese registro le permitió ubicarse en lo más alto del clasificador y asegurarse el primer lugar de partida para la serie única que se disputará este domingo.
El piloto de Paraná, que se había ausentado en la primera fecha del campeonato por cuestiones presupuestarias, encontró así una rápida revancha deportiva al dominar la tanda cronometrada en el trazado uruguayense.
Clasificación ajustada y posiciones
En la segunda colocación se ubicó Ignacio Vilas, con el Dodge del Galarza Racing, a tan solo 72 milésimas del tiempo de Arrías, lo que evidenció la paridad en pista. El tercer lugar fue para Juan José Conde, con un Chevrolet del Guarnaccia Competición, a 884 milésimas del poleman.
La cuarta posición quedó en manos de Damián Pérez, seguido por Juan José Suárez en el quinto puesto y Martín Taha en el sexto. Más atrás finalizaron Máximo Costanzo (7°), Leonardo Forte (8°), Daniel Faggiano (9°) y Bautista Roqueta (10°).
Completaron el clasificador Dante Rubiera Hainze (11°), Ignacio Quintana (12°) y Facundo Ludueña (13°). En tanto, a Ignacio Lovich se le retiraron los tiempos tras salir a pista en el grupo equivocado durante la clasificación.
De esta manera, el TC Pista Mouras cerró su actividad sabatina con el paranaense Iñaki Arrías como protagonista principal. La serie única se largará este domingo a las 10:10 y podrá verse a través de la pantalla de Deportv y la plataforma Motorplay.