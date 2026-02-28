Regata Doble Vuelta del Ocho: emoción y tradición en el Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Regata Doble Vuelta del Ocho volvió a convocar a remeros de todo el país en el río Paraná, con 21 embarcaciones en competencia y una jornada que combinó deporte, estrategia y camaradería.
La Regata Doble Vuelta del Ocho volvió a desplegar todo su atractivo en el río Paraná, consolidándose como una de las pruebas más exigentes y tradicionales del calendario regional. Desde las 17 horas, las embarcaciones comenzaron a largar cada 30 segundos en un circuito que exige resistencia, estrategia y conocimiento profundo del río.
El evento, organizado por el Paraná Rowing Club, reunió a tripulaciones locales y delegaciones provenientes de distintos puntos del país. La presidenta de la subcomisión de remo, Viviana Aguilar, expresó su entusiasmo por esta nueva edición: “Estamos muy emocionados por esta nueva edición de la Doble Vuelta del Ocho que reúne remeros de todo el país”.
El circuito, de aproximadamente 18,5 a 19 kilómetros según la estrategia elegida, dibuja un ocho alrededor de dos islas. Las embarcaciones avanzan río arriba y río abajo, rodean boyas y enfrentan corrientes variables. “Cada bote sale cada 30 segundos. Cada bote tiene su estrategia para saber dónde toma el remanso, dónde toma la punta de la isla”, detalló Aguilar.
Participación federal y desafío natural
En esta edición participaron 21 botes, cada uno integrado por tres personas: timonel y dos remeros. La logística y coordinación resultan claves, incluso para realizar cambios de posición en plena competencia. “En este en esta oportunidad hay inscriptos 21 botes. De cada bote tiene tres integrantes, Timonel y los dos remeros, que van teniendo también su estrategia de cambio arriba del bote. También hay que tener bastante equilibrio para poder hacer un cambio arriba del bote”, explicó la dirigente.
El Paraná Rowing Club presentó cuatro embarcaciones, compuestas por remeros experimentados. “Representación, esto es una categoría que contempla gente de más de 19 o 20 años. Tenemos nuestros remeros más experimentados que están arriba de los botes, es decir, no voy a decir los más mayores, pero pero sí los más experimentados y los que tengan cierta cierta edad ya dentro del remo”, señaló Aguilar.
Las delegaciones llegaron desde Tigre, Rosario, Corrientes, Córdoba y distintos puntos del interior entrerriano, reafirmando el carácter federal de la competencia. Sin embargo, más allá del nivel deportivo, el gran protagonista es el río. “Al río hay que conocerlo. Hay mucha gente que ya la ha hecho. Cada año es distinto porque nuestro río es muy cambiante, así que cada año tenemos más alto, más bajo, más arena, distintas cuestiones naturales que le dan su condimento a esta regata”, subrayó.