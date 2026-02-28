Los Charrúas: joven de 20 años fue apuñalado en su casa y el agresor quedó con prisión domiciliaria

El joven fue atacado cuando regresaba de una salida con amigos el pasado sábado

Un grave hecho de violencia conmociona a la comunidad de Los Charrúas. En la madrugada del sábado 21 de febrero, un joven de 20 años fue apuñalado en su propio domicilio y debió ser trasladado de urgencia al hospital, donde permanece internado.

La víctima fue identificada como N.G.S, domiciliado sobre avenida Urquiza. Según trascendió, el ataque ocurrió alrededor de las 4:15 de la mañana, cuando el joven regresaba de una salida con amigos y fue sorprendido bajo la galería de su vivienda por otro joven, también de aproximadamente 20 años y residente en la misma localidad.

Internación y evolución

En diálogo con La Región Digital, la madre del joven, la locutora Romina Galarza, relató que intentaron comunicarse de inmediato con la ambulancia, que demoró varios minutos en arribar. También intervino personal policial y vecinos que colaboraron en la asistencia inicial.

La víctima ingresó al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia con una herida de arma blanca en la espalda, cerca de la axila izquierda. Según indicaron los médicos, la puñalada no alcanzó el pulmón, aunque debieron practicarle un cateterismo para drenar la zona afectada. A una semana del hecho, el joven continúa internado en recuperación.

“No es la primera vez”

Galarza expresó su preocupación por la reiteración de episodios violentos en la localidad. “Es una vergüenza que en Los Charrúas sucedan estas cosas tan desagradables entre jóvenes. No es la primera vez que se dan hechos de este tipo”, manifestó, y pidió una reflexión colectiva sobre el valor de la vida y el respeto.

“Es muy doloroso que entren y te apuñalen en tu propio hogar. Ojalá que todo cambie para bien”, agregó.

Situación judicial

De acuerdo a lo informado, el presunto agresor fue trasladado a tribunales y quedó imputado en la causa. La Justicia le dictó prisión preventiva domiciliaria por 25 días mientras avanza la investigación.

El caso es llevado adelante por el fiscal Nuñez, quien deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes.