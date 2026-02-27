Identificaron y emitieron orden de detención para la pareja que baleó a hombre que cortaba el pasto

Solicitan ayuda para dar con el paradero de la pareja.

El Ministerio Público Fiscal solicita de manera urgente la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de dos personas vinculadas a un grave hecho de sangre ocurrido recientemente en Concepción del Uruguay.

Buscados con orden de detención vigente

En el marco de la causa tramitada por la Fiscalía N.º 3, a cargo de María Becker, se requiere la localización y detención inmediata de Germán ezequiel Rossi (alias "tara") y Milagros Samantha Armella.

Ambos cuentan con un pedido de captura activo emitido por el Juzgado de Garantías, en relación con el hecho ocurrido el pasado 20 de febrero de 2026, donde se produjo un violento ataque con arma de fuego en la intersección de las calles Doctor Lacava y Mitre.

La víctima se encontraba realizando tareas de corte de pasto cuando fue sorprendida por un motociclista que, sin mediar palabra, extrajo un arma de fuego y efectuó al menos tres disparos, para luego escapar rápidamente del lugar, se dio a conocer.

De acuerdo a testigos presenciales, al menos dos proyectiles impactaron en el hombre, quien cayó herido sobre la vía pública mientras el agresor se daba a la fuga.

El herido fue trasladado de urgencia al Hospital Urquiza, donde ingresó al quirófano para ser intervenido quirúrgicamente.

Cómo colaborar

Si ha visto a estas personas o posee información veraz sobre su paradero actual, se le solicita comunicarse de forma inmediata y anónima a:

Teléfono 101 (Comando Radioeléctrico) Dependencia policial más cercana.

Se adjuntan fotografía correspondiente para facilitar su identificación. Se recuerda a la población que sobre ambos pesa un mandamiento judicial de detención en cualquier lugar de la vía pública donde fueren hallados.