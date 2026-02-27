Según CAME, viajaron más de 30 millones de turistas este verano: Entre Ríos, de los destinos destacados

Informe de CAME. El verano 2026 resultó en un balance positivo para el sector turístico de Argentina, con 30,7 millones de turistas recorriendo el país y un gasto cercano a los 11 billones de pesos. Según el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la cantidad de turistas creció un 9,5% en relación con la temporada 2025, y el gasto total aumentó un 4,5%.

Aumento en el gasto y más pernoctaciones

El informe destaca un aumento en el gasto por turista, con un promedio de $97.101 diarios, un 28,2% más que el año anterior. Sin embargo, ajustado por la inflación, este gasto real fue 3,3% menor en comparación con 2025.

Aunque el gasto diario mostró una ligera desaceleración al descontar la inflación, la estadía promedio se redujo. Este verano, la estadía media fue de 3,65 noches, ligeramente inferior a las 3,7 noches del 2025 y mucho menor que las 4,15 noches de 2023. Esta disminución refleja un cambio estructural en los hábitos de los turistas, quienes ante un contexto económico más ajustado, prefieren realizar viajes más cortos, pero manteniendo el gasto diario en niveles relativamente altos.

Entre Ríos, entre los destinos más elegidos

El verano en Entre Ríos ha tenido notable incremento en el número de turistas que visitaron la provincia. El flujo turístico fue de más de 2 millones de personas recorriendo sus distintos destinos durante los meses de enero y febrero. Según datos oficiales, el gasto promedio de los turistas fue de 100 mil pesos por persona por día, alcanzando un total de $270 mil millones hasta el 17 de febrero. La proyección sugiere que el gasto total superará los $300 mil millones al cierre de la temporada.

El liderazgo de la microrregión Tierra de Palmares

Una de las áreas que destacó durante la temporada fue la microrregión Tierra de Palmares, que lideró los niveles de ocupación con un 76%. Este éxito se debe, en gran parte, a la oferta variada que incluye paisajes naturales, playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, y un calendario de festividades regionales que atrae tanto a turistas nacionales como internacionales.

El Carnaval, los festivales y las termas como motor del turismo

Un factor esencial para el crecimiento del turismo en la provincia fue la agenda cultural, encabezada por las tradicionales fiestas populares. El Carnaval del País en Gualeguaychú, la Fiesta Nacional del Lago en Federación, y el Triatlón Internacional de La Paz fueron algunos de los eventos que atrajeron a miles de turistas. Además, los complejos termales de Federación, Villa Elisa, Colón y Concordia fueron esenciales para consolidar a la provincia como un destino de descanso y bienestar.