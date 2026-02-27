Osuna pide que se cumpla con el financiamiento universitario: "La situación es grave"

REDACCIÓN ELONCE
La diputada nacional Blanca Osuna, representante de Unión por la Patria, habló sobre la crítica situación del financiamiento de las universidades públicas argentinas y las implicancias de la falta de recursos en la educación superior del país.
En diálogo con Elonce, detalló que “la situación es muy grave, no es ajena al sistema educativo, es decir, a la situación de los docentes de primaria, secundaria, de nivel inicial, de las provincias. En particular, lo que tienen las universidades públicas nacionales, es que por Constitución deben ser financiadas por el poder ejecutivo nacional”.
“El año pasado hubo un intento de sancionar la Ley 27.795, que fue vetada por el presidente, aunque el veto fue rechazado por ambas cámaras del Congreso, con altísima mayoría. Está pendiente que la justicia haga lo suyo y disponga que el presidente efectivamente cumpla. Él envió un nuevo proyecto que modifica la ley, el cual no está en tratamiento todavía. Confirma la voluntad de destruir la educación pública y sobre todo las universidades”, remarcó.
“Este martes convocamos a las voces e instituciones que habitan las universidades. En la Cámara de Diputados se llevó a cabo una extraordinaria reunión con esos actores, los sindicatos, rectores y demás. Lo que planteamos es realmente que el presidente cumpla, que el poder ejecutivo cumpla. La educación en la Argentina es una bandera, una aspiración, es el futuro. Una universidad necesita recursos para pagar a sus profesores, investigadores, no docentes, para que funcionen las distintas áreas. Todo eso está eclosionando”, subrayó Osuna, refiriéndose al incumplimiento del gobierno en cuanto a los fondos destinados a la educación pública.
La diputada también cuestionó el enfoque del gobierno frente a otras áreas de la economía: "A la par que se dan estas cosas, el Ejecutivo envía proyectos como la Ley de Reforma Laboral. Está además la dispensa, la disculpa, la exención de impuestos, que son los que financian al Estado. ¿A quiénes se les quita los impuestos? A los que poseen autos lujosos, a los que tienen grandes embarcaciones, a los que tienen oro, que lo tienen en lingotes o en monedas. Muestra la contracara de un gobierno que ayuda a la economía de los más ricos y al mismo tiempo dice que no hay recursos para las universidades”, criticó la legisladora.
En cuanto al impacto directo sobre los estudiantes y docentes, Osuna enfatizó que la falta de recursos está afectando la calidad educativa y la viabilidad misma de muchas universidades. “Hoy no alcanza para comer. Hay una directora que nos dice, ‘Tengo docentes jóvenes que piden compartir un plato de comida en el comedor porque no les alcanza para sostenerse, porque tienen que priorizar, por ejemplo, un gasto fijo como es el alquiler’.”
La diputada concluyó su intervención haciendo un llamado urgente a la acción: “La educación no puede entrar en crisis, con la educación no se juega. Las universidades públicas tienen un valor estratégico en el desarrollo de un país y lo tienen también en lo personal, en el orgullo de las familias de tener un egresado, de acompañar la exigencia que significa estudiar y muchas veces tener que trabajar para sostenerse”.
Finalmente, Osuna hizo un llamado a los legisladores de diferentes bloques y a las autoridades provinciales para que actúen en defensa de la educación pública: “El presidente tiene que cumplir. El gobernador de Entre Ríos tiene que indicar que sus legisladores tienen que rechazar esta ley que envía el Ejecutivo y validar el cumplimiento de la ley de financiamiento de las universidades públicas y recomposición del salario docente". Elonce.com