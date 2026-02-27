Más de 300 niños y jóvenes de Paraná participaron de la segunda edición de la Colonia Tech

Bajo el lema “Guardianes del río”, la propuesta del Estado municipal ratificó su compromiso con la democratización del conocimiento, afianzando la identidad local y la conciencia ambiental. La intendenta Rosario Romero, junto a autoridades municipales, entregó certificados y se exhibieron trabajos.
La Colonia Tech 2026 cerró con un balance altamente positivo, dando continuidad a una política pública orientada a explorar el aprendizaje tecnológico con actividades lúdicas, fomentando la creatividad y la conciencia ambiental.
El jefe de Gabinete, Santiago Halle, reivindicó la iniciativa y su contenido pedagógico, vinculando la tecnología y una agenda lúdica. “Es una propuesta innovadora de la Municipalidad, dentro de la cual chicos de entre 6 y 14 años pudieron disfrutar de un verano junto a la tecnología, aprendiendo pensamiento computacional, robótica e inteligencia artificial”.
En ese marco, Halle rescató el lema “Guardianes del río” porque implica “conectarse de otra manera con la naturaleza”.
La coordinadora del Distrito del Conocimiento, Luisina Pocay, remarcó que en la segunda edición del ciclo “la puesta en escena fue el río Paraná, que nos acompaña y desde un primer momento recorrimos el mapa de la costa de la ciudad: conocimos cómo cuidarlo, cuál es su flora y su fauna”.
Estuvieron presentes las concejalas Luisina Minni y Ana Ruberto.
Aprender jugando
Durante cinco semanas, más de 300 exploradores participaron activamente en talleres de programación y pensamiento computacional, creando videojuegos, animaciones y dispositivos interactivos que les permitieron conectar el aprendizaje con el río Paraná y el entorno natural, convirtiéndose en verdaderos Guardianes del Río.
La propuesta destacó por su enfoque innovador, donde la tecnología se transformó en una herramienta de juego y colaboración, fomentando la autonomía, la creatividad y la reflexión sobre el cuidado del ambiente. Los participantes combinaron proyectos digitales con experiencias tangibles, llevando sus ideas desde la pantalla al mundo real.
La Colonia culminó con un recorrido por la ciudad a bordo del bus turístico, reafirmando el sentido de pertenencia, el vínculo entre lo aprendido y el territorio, fortaleciendo el compromiso grupal y la valoración del entorno.
Esta edición deja una huella significativa, demostrando que la tecnología puede ser un motor para construir comunidades más inclusivas, creativas y conscientes de su contexto, y reafirma que el acceso a la innovación es un derecho que seguimos impulsando desde lo público.