Más de 10.000 personas disfrutaron las cuatro noches de los Carnavales 2026

En total desfilaron en calle Salvador Maciá 12 agrupaciones con más de 500 artistas. La celebración culminó con la premiación y coronación de los ganadores. La intendenta Rosario Romero destacó la propuesta.
“Fue el final de cuatro jornadas exitosas, con mucha gente, emprendedores y un gran trabajo articulado de todas las áreas de la Municipalidad”, dijo la intendenta de la ciudad, Rosario Romero.
En ese sentido, remarcó el perfil comunitario del festejo: “El carnaval de Paraná tiene la característica de los barrios. Las organizaciones venden las entradas y eso les permite sostener lo que hacen durante el año. Pueden afrontar los costos del trabajo, y eso es muy importante. El balance es muy positivo”.
El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana municipal, Rubén Clavenzani, puso el foco en el trabajo colectivo: “Fueron cuatro jornadas con un jurado de alto nivel y con toda la familia carnavalesca presente. Queremos felicitar a las familias, a los chicos, a los trabajadores municipales y a los vecinos que colaboraron para que estas noches se pudieran realizar”.
Por su parte, la directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, destacó el crecimiento sostenido del público: “Cada noche tuvimos alrededor de 300 artistas desfilando y un público que fue creciendo jornada tras jornada. Eso demuestra que el carnaval sigue consolidándose”.
El protagonismo de las infancias en el Tracatá
El desfile infantil “Tracatá” volvió a ser uno de los momentos más emotivos. La directora de Infancias y Cultura Emergente, Micaela Acosta, explicó: “Estamos muy contentos de poder disfrutar el desfile de las comparsas de infancias. Son siete agrupaciones con alrededor de 300 niños y niñas de distintos barrios. Es una herramienta muy hermosa para el desarrollo de los chicos dentro del territorio”.
Aldana Del Mestre, integrante de Maripositas, expresó: “El carnaval moviliza a la familia entera y permite que los chicos aprendan que es un espacio donde pueden contar historias y expresarse artísticamente”.
La emoción de desfilar y ganar
La comparsa Emperatriz obtuvo el primer premio. Su director, Lautaro Díaz, celebró el logro: “Trabajamos durante todo el año y ver el resultado en la pista es una alegría enorme”.
Daniel Suárez, director del grupo Merlín, también valoró el esfuerzo colectivo: “Somos una familia. Hubo mucho trabajo. El carnaval representa alegría, emoción y unión”.
En tanto, Sonia Sangoy, integrante de Alma Verde, expresó la emoción del debut: “Superamos nuestras expectativas. Este premio es un estímulo para seguir trabajando”.
Buena recepción del público
Entre los asistentes, Hugo Alberto señaló: “Estuvo muy bueno. Tengo mucha emoción porque bailó mi hija. El año que viene volvemos seguro”.
Por su parte, Lucrecia Klausich, expresó: “Fue una noche hermosa. Es la primera vez que vengo y me encantó, especialmente ver a las niñas y niños bailando. Es un espacio muy lindo para compartir”.