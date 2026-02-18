CGT ratificó el paro de 24 horas de este jueves y anticipó que “la Argentina se paralizará”

La CGT ratificó este miércoles el paro general de 24 horas convocado para este jueves 19 de febrero, en rechazo al proyecto de reforma laboral que será tratado en el Congreso. La definición fue comunicada en conferencia de prensa en la sede de Azopardo, donde los integrantes del triunvirato aseguraron que la medida tendrá impacto en todo el país.

“El paro va a ser de 24 horas”, confirmó Jorge Sola, secretario del Seguro y uno de los cosecretarios de la central obrera. En ese marco, sostuvo que la huelga “será contundente” y que “la Argentina se paralizará de punta a punta”.

Según informó la Agencia NA, la medida no incluirá movilización, pero desde la CGT anticiparon que tendrá un alcance amplio por la adhesión de distintos gremios a nivel nacional.

Críticas al proyecto y situación del empleo

Durante la conferencia, Sola aclaró que la central no se opone a discutir una reforma laboral, aunque cuestionó el contenido del proyecto en debate. “No estamos en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”, expresó.

El dirigente describió un escenario complejo en materia sociolaboral y mencionó la caída del empleo formal en los últimos dos años. “Estamos en una situación sociolaboral complicada: el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos”, afirmó.

Conferencia de prensa CGT.

Según detalló, cada día se pierden alrededor de 400 puestos formales y en ese mismo período cerraron 21.000 pequeñas y medianas empresas. Además, señaló que el endeudamiento familiar creció por la pérdida del poder adquisitivo y la evolución de la inflación.

La conducción de la CGT también cuestionó que la iniciativa oficial no incluya referencias a la incorporación de tecnología o inteligencia artificial y apuntó contra la eliminación de la Ley de Teletrabajo. “Dejan afuera a los trabajadores de las aplicaciones y profundizan la figura del monotributista, sacándolos de una relación de dependencia”, indicó Sola.

Pedido de diálogo y responsabilidad política

En otro tramo, los dirigentes sindicales señalaron que han planteado alternativas en distintos ámbitos institucionales. “Nos opusimos con senadores, en Diputados, con empresas y con el Ejecutivo. Pusimos sobre la mesa un proyecto de nuevo contrato social con foco en la producción y el desarrollo”, explicó el referente sindical.

También afirmaron que la reforma no generará empleo si no existe un programa de inversión productiva. “La solución es política porque el responsable es el Ejecutivo Nacional”, sostuvo Sola, y llamó a los diputados a actuar con “responsabilidad política” en el momento de la votación.

La CGT reiteró su desacuerdo con el proyecto y aseguró que la huelga es una herramienta constitucional para expresar ese posicionamiento.