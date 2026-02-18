Agmer adhiere al paro nacional en rechazo a la reforma laboral

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmó su adhesión al paro nacional convocado en coincidencia con el tratamiento del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. El gremio manifestó su rechazo a la iniciativa y advirtió que afecta derechos laborales y a la educación pública.

A través de un comunicado, Agmer informó que participará de la jornada de lucha que se desarrollará en todo el país, en el marco del debate legislativo sobre la reforma laboral impulsada a nivel nacional.

Desde el sindicato docente señalaron que la convocatoria busca expresar el rechazo de trabajadores y trabajadoras a un proyecto que, según sostienen, “atenta contra los derechos históricamente conquistados y profundiza el ajuste contra la educación pública”.

Reclamos y consignas

El gremio indicó que la medida se llevará adelante “en la más amplia unidad”, junto a sectores sindicales, sociales y educativos.

Entre los principales ejes de la protesta enumeraron:

Contra la reforma laboral.

En defensa de los derechos laborales y previsionales.

Por salarios dignos y paritarias libres.

En defensa de la educación pública, gratuita y de calidad.

Contra el ajuste y el desfinanciamiento educativo.

Por condiciones laborales justas y el derecho social a la educación.

Contexto del paro

La medida de fuerza se enmarca en el debate parlamentario que se desarrollará en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca avanzar con el proyecto de reforma laboral, informó APFD

Desde Agmer sostuvieron que la iniciativa implicaría una pérdida de derechos para el conjunto de los trabajadores y un impacto negativo en el sistema educativo.

