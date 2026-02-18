Interceptaron a un hombre armado y quedó detenido

Un hombre de 49 años fue detenido en Concordia tras el secuestro de un arma de fuego calibre .32 y diez cartuchos. El procedimiento se realizó en el barrio Los Gurises.
Un operativo policial permitió el secuestro de un arma de fuego y la detención de un hombre en Concordia durante la noche del martes. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Octava alrededor de las 21:30 horas, tras recibir una alerta sobre un sujeto que estaría armado en el barrio Los Gurises.
Según se informó oficialmente, al arribar a la zona los efectivos localizaron al individuo en inmediaciones de calles J. J. Sola y Cortada 58.
Intentó descartarse del arma
De acuerdo a lo detallado por fuentes policiales, al advertir la presencia del patrullero el hombre intentó descartarse del arma arrojándola a pocos metros, con la intención de evitar su secuestro.
No obstante, fue inmediatamente reducido por el personal policial, que logró controlar la situación sin que se registraran personas lesionadas.
Durante la requisa y posterior inspección del lugar, se constató que el arma descartada era un revólver calibre .32.
Secuestro y detención
Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de un (01) arma de fuego calibre .32 y diez (10) cartuchos del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
El hombre, de 49 años de edad, fue detenido en el lugar y trasladado a sede policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.