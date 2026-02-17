 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Los más pequeños brillaron con sus comparsas en el carnaval de las infancias Tracatá

Integrantes de Las Totiñas, Hechizaditos, Emperadorcitos, Samba Porá, Pequeños Ritmos libres, MC Dance Samba y Maripositas mostraron todo su entusiasmo, brillo y alegría en una calle Maciá colmada de familias que celebraron la última noche de fiesta carnavalesca.

17 de Febrero de 2026
Tracatá llevó toda la alegría infantil al corsódromo
Tracatá llevó toda la alegría infantil al corsódromo

En el marco de la última noche de carnaval, en el corsódromo de Paraná los más pequeños brillaron junto a sus comparsas con el carnaval de las infancias Tracatá.

 

Las noches del carnaval de Paraná se transmitieron en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

El carnaval de las infancias "Tracatá"
Tracatá en la última noche de carnaval

Las comparsas Las Totiñas, Hechizaditos, Emperadorcitos, Samba Porá, Pequeños Ritmos libres, MC Dance Samba y Maripositas mostraron todo su potencial, brillo y entusiasmo en una calle Maciá llena de color y emoción familiar.

Tracatá en la última noche de carnaval
Tracatá en la última noche de carnaval

Tres niños vestidos de blanco y naranja, de Ritmo Libre, del barrio Humito, con instrumentos en sus manos, hablaron con Elonce y expresaron su emoción por participar. “Nos gusta tocar, salir en los barriales”, señalaron.

Tracatá en la última noche de carnaval

 

“Es la primera vez que salgo en el carnaval y lo disfruto un montón”, dijo uno de los niños, mientras que los otros tres ya tienen vasta experiencia en el carnaval.

Otra niña, vestida como Maléfica señaló que lo que más le gusta del carnaval es “disfrutar y bailar”.

Tracatá en la última noche de carnaval

 

Cabe recordar que el conjunto carnavalesco 2026 ganador fue la comparsa Merlín.

Los testimonios de los más pequeños

 

Leila, una niña de la comparsa de Merlín, contó que el traje se lo confeccionó su mamá. Aitana señaló que su vestuario es un préstamo de su prima. “Lo que más me gusta es cantar y bailar”, dijo.

Tiago, de Merlín señaló: “Me encanta bailar, estoy con mi mamá”, señaló. Shirley, de 5 años, contó que lo que más le gusta es bailar.

Tracatá en la última noche de carnaval
Se vive la última noche de carnavales en Paraná

Temas:

Carnaval de Paraná Tracatá
