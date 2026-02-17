River busca avanzar en la Copa Argentina: empata sin goles contra Ciudad de Bolívar

Tras una prolongada racha negativa en sus últimos 18 partidos, el River de Marcelo Gallardo busca un triunfo que le permita sumar confianza en el plantel. Enfrenta a Ciudad de Bolívar, equipo de la segunda división.
River enfrenta a Ciudad de Bolívar en el marco de la Copa Argentina 2026 en la ciudad de San Luis desde las 22 horas. Busca algo de aire luego de la dolorosa derrota en el Monumental por 4 a 1 y la angustiante caída 1-0 frente a Argentinos Juniors.
Seguí las incidencias del partido
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Matías Viña, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero (capitán), Maximiliano Salas y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti, Agustín Paredes, Ezequiel Navarro, Elías Martínez, Carlos Cuello; Nahuel Yeri, Brian Quintana; Alex Díaz, Arnaldo González, Guillermo Sánchez; y Khalil Caraballo. DT: Diego Funes.