Choque entre auto y bicicleta en Paraná: una mujer resultó herida

17 de Febrero de 2026
La mujer de la bicicleta resultó con lesiones.
La mujer de la bicicleta resultó con lesiones. Foto: Bomberos Voluntarios

REDACCIÓN ELONCE

Un choque entre un auto y una bicicleta en Paraná dejó como saldo una mujer lesionada, quien debió ser asistida por Bomberos Voluntarios y trasladada al hospital para su evaluación médica.

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió a la intersección de calles Espejo y Paracao tras recibir un llamado por un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, constataron que se trataba de un choque entre un auto y una bicicleta.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor resultó con lesiones, por lo que fue asistida de por el personal interviniente.

 

Asistencia en el lugar y traslado

Los bomberos brindaron asistencia primaria a la mujer mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias. Luego, una ambulancia del 107 Emergencias arribó al lugar para realizar el traslado correspondiente.

Fue derivada al hospital para una mejor evaluación y atención médica, a fin de determinar el carácter de las lesiones sufridas tras el impacto.

Zona asegurada

Durante el operativo, el personal trabajó asegurando la zona del siniestro para prevenir nuevos inconvenientes y garantizar la seguridad tanto de los involucrados como de los vecinos que circulaban por el sector.

 

Las actuaciones continuarán para establecer las circunstancias en las que se produjo el choque en esa intersección de la ciudad.

Temas:

mujer lesionada Choque bicicleta Auto Paraná
