Controlaron principio de incendio en un ascensor en pleno centro de Paraná: evacuaron el edificio

El incendio fue en el interior del ascensor.

Un principio de incendio en un ascensor de un edificio en el centro de Paraná movilizó a Bomberos Voluntarios, Zapadores y personal de emergencias, quienes evacuaron el lugar y asistieron a una persona afectada por inhalación de humo.

Tres unidades del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigieron hacia calle La Paz tras recibir un llamado por un principio de incendio en un departamento del noveno piso. Al llegar, constataron que el foco ígneo se encontraba dentro del ascensor.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación total del edificio, se cortó el suministro eléctrico y se implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de los residentes. Durante la intervención, se asistió a una persona mayor que presentó síntomas compatibles con inhalación de humo, siendo trasladada al Hospital San Martín para su evaluación.

Trabajo conjunto de emergencias

En el lugar trabajaron en conjunto Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, personal policial del 911, efectivos de la comisaría jurisdiccional y tres ambulancias del servicio de emergencias 107.

El operativo permitió controlar el principio de incendio y garantizar que no se produjeran daños mayores ni heridos graves.

Una vez controlada la situación, los equipos de emergencias aseguraron el edificio y restablecieron la normalidad en la zona.

Emergencias 343-422-6999 y WhatsApp: 343-457-5749.