Detuvieron a dos sospechosos por incendiar un contenedor de residuos en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El incendio en un contenedor de basura en Paraná movilizó a policías y bomberos tras un llamado al 911. Dos personas fueron detenidas y trasladadas a la Alcaidía de Tribunales por disposición fiscal.
El incendio en un contenedor de basura en Paraná motivó un operativo policial durante la noche, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el foco ígneo en la intersección de calles Buenos Aires y Garay, en la capital entrerriana. Personal policial y bomberos intervinieron de inmediato para controlar la situación.
Según se informó, los efectivos fueron comisionados al lugar en el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. Con la colaboración de bomberos, lograron sofocar rápidamente el fuego, evitando que se propagara y ocasionara mayores daños en la zona.
Testigos que se encontraban en las inmediaciones aportaron datos y descripciones sobre los presuntos autores del hecho, lo que permitió orientar el operativo de búsqueda en las cuadras cercanas.
Detención y traslado a Tribunales
Con la información recabada, el personal policial localizó a los sospechosos en la intersección de calles San Juan y Victoria, también en Paraná. Allí procedieron a demorarlos y ponerlos a disposición de la Justicia.
El fiscal interviniente fue informado de lo ocurrido y dispuso la detención de ambos individuos, quienes fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales para continuar con las actuaciones correspondientes.
La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales en torno al incendio del contenedor.