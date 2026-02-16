Intento de robo a un menor en Barrio Las Flores terminó con un herido y dos detenidos

Un intento de robo a un menor en el barrio Las Flores terminó con un herido y dos detenidos este lunes por la noche, cerca de las 20 horas. El joven, que se encontraba circulando en su bicicleta, fue interceptado por dos sujetos que intentaron sustraerle el rodado.

Sin embargo, la madre del menor reaccionó rápidamente y salió a defender a su hijo, enfrentándose a los agresores en un violento forcejeo. Durante el altercado, la mujer golpeó a uno de los jóvenes con un objeto contundente, lo que causó lesiones al sospechoso.

El joven herido, de aproximadamente 16 años, presentó convulsiones a raíz de los golpes y debió ser trasladado al Centro de Salud Carrillo, para luego ser derivado al Hospital San Martín, donde se evaluó su estado de salud. La situación generó gran preocupación en los vecinos, quienes alertaron a las autoridades rápidamente.

Detenciones y avance en la investigación

El otro implicado en el intento de robo, un hombre de alrededor de 20 años, fue demorado en el lugar de los hechos. La Policía arribó al sitio poco después de recibir el aviso, procediendo con la detención de ambos jóvenes.

La Justicia ordenó que permanecieran detenidos mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y determinar los cargos correspondientes.