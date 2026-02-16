A los 95 años falleció Robert Duvall, actor emblemático de "El Padrino"

La muerte de Robert Duvall generó conmoción en la industria cinematográfica internacional. El reconocido actor estadounidense falleció el domingo por la noche a los 95 años.

La noticia fue confirmada este lunes por su esposa, Luciana, a través de un breve comunicado difundido por el diario británico The Daily Mail.

Con una trayectoria que se extendió por más de siete décadas, Robert Duvall fue uno de los intérpretes más respetados del cine norteamericano. Su versatilidad le permitió abordar géneros diversos, desde el drama hasta el cine bélico, consolidándose como una figura central de Hollywood.

Personajes que marcaron una época

El nombre de Robert Duvall quedó asociado de manera definitiva a algunas de las producciones más influyentes del siglo XX. En "El Padrino" (1972) y "El Padrino II" (1974) interpretó a Tom Hagen, el abogado y consejero de la familia Corleone, un papel que lo proyectó a nivel mundial y que se convirtió en uno de los personajes más recordados de la saga dirigida por Francis Ford Coppola.

Robert Duvall en El Padrino.

En 1979 volvió a dejar una huella profunda con su participación en "Apocalypse Now", donde encarnó al teniente coronel Bill Kilgore. Su actuación incluyó una de las frases más icónicas del cine bélico, consolidando su presencia en una obra considerada de culto.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Óscar, además de nominaciones y galardones que reflejaron el impacto de su trabajo en distintas generaciones de espectadores y críticos.

Un legado que trasciende generaciones

El fallecimiento de Robert Duvall representa la despedida de uno de los últimos referentes de la llamada “época dorada” del cine estadounidense. Su filmografía continúa siendo referencia en escuelas de actuación y estudios cinematográficos, no solo por la magnitud de los proyectos en los que participó, sino por la profundidad de cada composición.

Su legado permanece vigente en cada escena que interpretó y en cada personaje que construyó con una impronta sobria y rigurosa, características que definieron su estilo a lo largo de una carrera extensa y reconocida a nivel mundial.