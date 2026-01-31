Macaulay Culkin y su emotivo adiós a Catherine O’Hara

La muerte de Catherine O’Hara, ocurrida este viernes 30 de enero a los 71 años, generó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo. Uno de los homenajes más sentidos fue el de Macaulay Culkin, quien compartió una emotiva carta para despedir a quien interpretó a su madre en Mi pobre angelito.

A través de su cuenta de Instagram, el actor publicó dos imágenes junto a O’Hara. La primera corresponde a una escena de la película de los años 90; la segunda, a un reencuentro en la ceremonia en la que Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en diciembre de 2023.

Con 33 años de diferencia entre ambas fotos, el actor escribió: “Mamá, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”.

Un vínculo que trascendió la ficción

El último encuentro público entre ambos ocurrió durante el homenaje a Culkin en Hollywood. En esa ocasión, O’Hara destacó su papel en la historia del cine familiar: “La razón por la que las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar juntos Mi pobre angelito es por Macaulay Culkin. Y gracias por incluirme a mí, tu madre falsa, que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy muy orgullosa de vos”, expresó la actriz.

Visiblemente conmovido, Culkin respondió: “No solo sos la mejor mujer que conocí, sino la mejor persona. Me diste todo mi propósito y me diste una familia”. Luego se quitó los anteojos para secarse las lágrimas y se fundió en un abrazo con su madre de la ficción, en un momento que fue ovacionado por los presentes.

Las circunstancias de su muerte

Según informó la agencia AP, Catherine O’Hara murió en su casa de Los Ángeles “tras una breve enfermedad”. Más tarde, TMZ detalló que a las 4:48 de la madrugada se realizó un llamado al Departamento de Bomberos por dificultades respiratorias. La actriz fue trasladada en “estado crítico” a un hospital, donde horas después se confirmó su fallecimiento.

Una carrera inolvidable

Además de su papel en Mi pobre angelito, O’Hara tuvo una extensa trayectoria con títulos como Beetlejuice, el súper fantasma (1988), Músicos grandiosos (2003) y la serie Schitt’s Creek (2015). Su proyecto más reciente fue The Studio, junto a Seth Rogen, y también participó en la segunda temporada de The Last of Us.