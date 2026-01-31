Hallaron a un hombre flotando frente al balneario Thompson: lo salvó la mochila

REDACCIÓN ELONCE
Tras un llamado al 911, la Policía y Prefectura asistieron a un hombre hallado flotando en el río. Estaba consciente y lo salvó la mochila que llevaba.
Un llamado telefónico al sistema de emergencias 911 alertó este sábado por la mañana sobre la presencia de un hombre flotando en el río Paraná, a la altura del balneario Thompson, en la zona de la bajada de lanchas. El hecho ocurrió cerca de las 8.30 y motivó un rápido despliegue policial y la intervención de Prefectura Naval.
En declaraciones a Elonce, el segundo jefe de la comisaría Octava, Giovani Brumatti, relató que “aproximadamente a las 8.30, se recibe un llamado telefónico a la sala de 911, dando mención que en la zona del balneario Thompson, por la bajada de lancha, personal civil observaba a una persona en el río, boca arriba”, expresó.
Según indicó, el hombre se encontraba “cerca de un boyado donde trabaja el barco que drena arena”, lo que generó preocupación entre quienes estaban en el lugar. De forma inmediata, un móvil de la División 911 y personal de la dependencia se dirigieron al sector.
Brumatti explicó que, al llegar, pudieron confirmar la veracidad del aviso, pero la situación dio un giro inesperado. “Cuando nosotros llegamos, este hombre reacciona, estaba boca arriba, pero se retira del río hacia la orilla, aproximadamente unos tres metros, y sale caminando”, detalló.
Luego fue entrevistado por los efectivos y se constató que se trataba de un hombre de 59 años, oriundo de Bahía Blanca, con familiares en Paraná. “Dijo que estaba bien, pero no dio detalles de los pormenores del por qué estaba ahí”, agregó el funcionario.
Intervención de familiares y Fiscalía
Con la llegada de los familiares, surgió un dato clavem ya que dieron cuenta “que en ocasiones este señor se pierde”, señaló Brumatti.
En el lugar también trabajó personal de Prefectura y se dio intervención a la Fiscalía en turno que dispuso que los familiares lo retiren del lugar y que, si ellos lo deseaban, lo hicieran atender por algún médico, explicó el jefe policial, al tiempo que confirmó que el hombre se encontraba fuera de peligro.
Cómo se mantuvo a flote
Consultado sobre cómo logró mantenerse en el agua, Brumatti indicó: “Aparentemente gracias a la mochila que tenía colocada”. Aclaró además que no llevaba ropa de bañista, sino indumentaria de civil, y que se había ausentado desde la tarde-noche del día anterior.
Finalmente, un hermano y un sobrino se hicieron presentes en el balneario y se encargaron de su traslado. “Gracias al llamado al 911 no pasó a mayores”, concluyó. Elonce.com