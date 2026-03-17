Tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina recibirá a Guatemala

Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de que se suspendiera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar por la Guerra en Medio Oriente
Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de que se suspendiera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar por la Guerra en Medio Oriente, la Selección se entrenará 10 días en el país para posteriormente enfrentarse al combinado centroamericano.
"¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, los dirigidos por Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", publicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.
La AFA indicó además que en los próximos días anunciará los futbolistas convocados y el estadio en el cual se jugará el último encuentro como local antes del inicio del Mundial que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.
Días atrás, debido al conflicto en Oriente Medio, la UEFA y la Conmebol informaron la cancelación de la "Finalissima" entre Argentina y España, que estaba prevista que se disputara en Qatar a finales de este mes.
Por tal motivo, será una buena oportunidad para que Scaloni pruebe jugadores y comience a perfilar el equipo. Aún no se confirmó en qué estadio se jugará el partido. El Monumental estará imposibilitado por los recitales que dará AC/DC. Se espera que este miércoles se anuncie la sede y muchos consideran que la Bombonera podría ser una posibilidad, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo del 2022.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si se tienen en cuenta encuentros anteriores, las entradas podrían empezar a venderse una semana antes del encuentro, es decir, podría ser el martes 24 de marzo. Lo que sí es un hecho es que se podrán adquirir a través de deportick.com y por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.