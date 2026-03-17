 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes

Tras la suspensión de la Finalissima, la Selección Argentina recibirá a Guatemala

Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de que se suspendiera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar por la Guerra en Medio Oriente

17 de Marzo de 2026
Selección Argentina
Selección Argentina

Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de que se suspendiera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar por la Guerra en Medio Oriente

Argentina jugará un partido amistoso frente a Guatemala, el 31 de marzo en Buenos Aires. Luego de que se suspendiera la Finalissima con España y el amistoso con Qatar por la Guerra en Medio Oriente, la Selección se entrenará 10 días en el país para posteriormente enfrentarse al combinado centroamericano.

 

"¡Nos vemos en Argentina! Luego de la cancelación de la Finalissima, ‌los dirigidos por ⁠Lionel Scaloni viajarán al país para realizar una semana de intensas ⁠labores colectivas y disputar un partido amistoso el martes 31 ante Guatemala", publicó la Asociación ​del Fútbol ​Argentino (AFA) en un comunicado.

 

La AFA indicó además que en los próximos días anunciará los futbolistas convocados y el estadio en el cual se jugará el último encuentro como local antes del inicio ‌del Mundial que se ​disputará entre junio y julio ​en Estados ​Unidos, México y Canadá.

 

 

Días atrás, debido ‌al conflicto en Oriente Medio, ​la UEFA ​y la Conmebol informaron la cancelación de la "Finalissima" entre Argentina y España, que ​estaba prevista ‌que se disputara en Qatar a finales ​de este mes.

 

Por tal motivo, será una buena oportunidad para que Scaloni pruebe jugadores y comience a perfilar el equipo. Aún no se confirmó en qué estadio se jugará el partido. El Monumental estará imposibilitado por los recitales que dará AC/DC. Se espera que este miércoles se anuncie la sede y muchos consideran que la Bombonera podría ser una posibilidad, debido a que allí se jugó el último choque de la Albiceleste antes de la última Copa del Mundo del 2022.

 

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aún no oficializó la venta de tickets. Si se tienen en cuenta encuentros anteriores, las entradas podrían empezar a venderse una semana antes del encuentro, es decir, podría ser el martes 24 de marzo. Lo que sí es un hecho es que se podrán adquirir a través de deportick.com y por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.

 

Temas:

Selección Argentina Guatemala Mundial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso