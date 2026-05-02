Conmoción en Países Bajos: detuvieron a un hombre que habría planeado atacar a las hijas de la reina Máxima

Las posibles víctimas eran las princesas Amalia de Orange y Alexia de los Países Bajos

Un presunto plan para atacar a las hijas de la reina Máxima Zorreguieta generó conmoción en la realeza de los Países Bajos, luego de que las autoridades confirmaran la detención de un hombre de 33 años acusado de preparar un atentado.

Las posibles víctimas eran las princesas Amalia de Orange y Alexia de los Países Bajos, quienes habrían sido blanco de un plan violento detectado en febrero, según surge de documentos judiciales que trascendieron en las últimas horas.

El caso se mantuvo bajo estricta reserva por parte de las autoridades neerlandesas, en cumplimiento de las normas de privacidad vigentes, por lo que no hubo comunicaciones oficiales sobre el estado de las jóvenes ni detalles del sospechoso.

Cómo trascendió la información

La información se conoció a partir de una publicación del medio británico The Telegraph, que accedió a documentación judicial difundida por la Fiscalía de La Haya. Allí se detalla que el detenido tenía en su poder armas y elementos con inscripciones alarmantes, además de escritos que mencionaban a las princesas junto a expresiones violentas.

Estos hallazgos llevaron a los investigadores a considerar que existía una amenaza concreta, aunque el móvil del presunto ataque aún no fue determinado.

El episodio generó preocupación adicional debido a que se conoció en paralelo a la reciente aparición pública de las jóvenes durante el Día del Rey, una de las

festividades más importantes del país.

No es la primera vez que la familia real enfrenta situaciones de este tipo: en 2022, la princesa Amalia debió reforzar su seguridad y modificar su vida cotidiana ante amenazas vinculadas al crimen organizado.

La investigación continúa en curso mientras las autoridades analizan el alcance real del plan y las motivaciones detrás del sospechoso.