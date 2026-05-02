Aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en mayo y el esquema de subas hasta julio 2026

El Gobierno nacional confirmó una nueva actualización salarial para el personal de casas particulares, tras el acuerdo alcanzado en la Comisión de Trabajadoras de Casas Particulares. El esquema prevé aumentos mensuales acumulativos entre abril y julio de 2026, junto con la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico.

Según lo establecido, los incrementos se aplican de forma escalonada: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. De esta manera, los salarios continúan ajustándose en línea con la evolución de los precios, impactando en todas las categorías del sector.

Con la suba correspondiente a mayo, los ingresos volverán a incrementarse sobre los valores ya actualizados de abril. Por ejemplo, en la categoría de tareas generales con retiro —la más común— el salario mensual superará los $420.000 y continuará en alza en los meses siguientes.

Cambios en las sumas no remunerativas

En paralelo, el acuerdo también dispuso modificaciones en las sumas no remunerativas. El monto adicional otorgado en marzo comenzó a incorporarse al salario básico: un 50% se sumó en abril y el resto se integrará en julio, lo que implicará una mejora directa en los haberes registrados.

Además, se ratificó el adicional por zona desfavorable, que se mantiene en un 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría, beneficiando a trabajadores de regiones específicas del país.

El esquema acumulativo implica que cada incremento se calcula sobre el salario del mes anterior, generando una recomposición progresiva de los ingresos. Así, hacia julio, una trabajadora de tareas generales con retiro alcanzará aproximadamente los $437.000 mensuales.

Con este acuerdo, el sector tendrá una actualización sostenida de sus ingresos durante cuatro meses, aunque el impacto final variará según la categoría, la modalidad (con o sin retiro) y la carga horaria de cada trabajador.