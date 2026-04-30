Cuánto se cobra por la PUAM en mayo de 2026 con aumento y bono

Cuánto se cobra por la PUAM en mayo de 2026 fue una de las principales consultas tras la actualización de haberes dispuesta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que aplicó un incremento del 3,38% y mantuvo el bono extraordinario para reforzar los ingresos de los beneficiarios.

Con este ajuste, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) registró una suba en línea con el índice de inflación de marzo, lo que impactó directamente en el monto mensual percibido por quienes acceden a esta prestación. A esto se sumó el refuerzo previsional de $70.000, que el Gobierno continuó otorgando durante mayo.

De acuerdo a los valores actualizados, el haber de la PUAM con aumento se ubicó en $314.539,27, mientras que, con la incorporación del bono, el total a cobrar alcanzó los $384.539,27. Este monto se convirtió en el ingreso final que recibieron los titulares durante el mes.

Cómo impacta el bono en los ingresos

Foto: Archivo Elonce.

El bono extraordinario se otorgó de manera completa a los beneficiarios de la PUAM debido a que se trata de una prestación inferior a la jubilación mínima. Por este motivo, el refuerzo no sufrió recortes y se acreditó en su totalidad junto al haber mensual, publicó TN.

Este esquema de pagos buscó sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores en un contexto de inflación, mediante actualizaciones periódicas y refuerzos adicionales. Desde el organismo previsional indicaron que la política de bonos continuó focalizada en los sectores con menores ingresos dentro del sistema.

La PUAM, destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los aportes suficientes para jubilarse, se consolidó como una herramienta clave dentro del esquema de asistencia social. En este sentido, el monto actualizado de mayo representó un ingreso relevante para miles de beneficiarios en todo el país.