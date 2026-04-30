El Frente Radical Independiente celebró su 30º aniversario en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El Frente Radical Independiente conmemoró su 30º aniversario en el Comité de la UCR, con la presencia de dirigentes y autoridades provinciales.
El Frente Radical Independiente celebró su 30º aniversario con una cena en el Comité de la Unión Cívica Radical, en la ciudad de Paraná. El encuentro reunió a militantes, afiliados y dirigentes políticos, en la antesala del Día del Trabajador.
La actividad contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, junto a integrantes de su gabinete, además de otros referentes del radicalismo como Atilio Benedetti. La jornada combinó el carácter festivo del aniversario con un espacio de encuentro político.
En ese marco, el referente del espacio, Roberto Sabbioni, destacó la importancia del evento y el recorrido del sector dentro de la vida política provincial.
Un espacio de encuentro y trayectoria política
“Somos un poco costumbristas de este tipo de cosas porque creemos que es un poco humanizar, juntarnos con los amigos cada tanto y hoy, contar con la presencia de Benedetti, del gobernador y parte de su gabinete, nos honra”, expresó Sabbioni.
El dirigente también valoró el vínculo con el actual gobierno provincial: “No estamos dentro del gobierno, pero somos fervientes admiradores y creyentes de que las cosas van a andar muy bien y que, ojalá, repita Rogelio Frigerio para el bien de los entrerrianos”.
En ese sentido, remarcó que la relación con el mandatario trasciende lo político: “Significa una relación de amistad, que no todo siempre tiene que ver con puestos y cargos”.
Militancia, salud y compromiso personal
Durante la entrevista, Sabbioni también hizo referencia a su situación personal y su vínculo con la militancia: “Tengo la mala suerte de tener un problema de salud. Soy una persona que siempre fui activa, entonces en la medida que yo no pueda, no lo voy a hacer”.
No obstante, reafirmó su compromiso con el espacio y sus compañeros: “Eso no significa que no tenga una lucha por mis amigos, que son muchos, y que durante tanto tiempo me han acompañado”.
El dirigente destacó que el aniversario funcionó como un punto de encuentro: “Hoy es un motivo o un pretexto para poder juntarnos todos y compartir esto”.
Celebración en la previa del Día del Trabajador
La jornada también tuvo un tono festivo vinculado a la fecha conmemorativa. “Y en la previa del Día del Trabajador, por comer un rico locro”, comentó Sabbioni, en referencia a la cena organizada.
Además, agregó: “La mayoría de mis amigos son trabajadores de distintas índoles, pero trabajadores al fin. Esperemos, con todos los problemas que tiene el país hoy, pasar un rato ameno”.
El evento reunió además a otros funcionarios como Sergio Kneeteman y Fabián Boleas, junto a afiliados y simpatizantes que participaron del festejo.