Dolor por la muerte de Lucía Karg, la joven herida en la explosión del resto bar en Villaguay

La comunidad de Villaguay vive momentos de profundo dolor tras confirmarse este jueves el fallecimiento de Lucía Karg, una de las víctimas más afectadas por la explosión ocurrida semanas atrás en un restobar de la ciudad. La joven permanecía internada en estado crítico, con el 80% del cuerpo quemado, y en las últimas horas su cuadro se agravó de manera irreversible.

Lucía había mostrado signos alentadores días atrás, según publicó Delco Digital. El 17 de abril había logrado despertar y presentaba señales de conciencia, lo que había renovado las esperanzas de familiares, amigos y vecinos que seguían de cerca su evolución.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del equipo médico, su estado de salud se deterioró, produciéndose su fallecimiento, lo que generó una fuerte conmoción en toda la comunidad.

Conmoción y acompañamiento de la comunidad

Desde el momento del hecho, vecinos y allegados se habían unido en cadenas de oración y mensajes de apoyo, acompañando a la familia en este difícil proceso.

Familiares, amigos y allegados atraviesan ahora horas de inmenso dolor, mientras continúan pidiendo oraciones por la recuperación de los otros heridos que permanecen en tratamiento.

Entre ellos se encuentran Martín Kloster y Nicolás Conci, quienes también sufrieron graves lesiones durante el incidente y siguen bajo atención médica.

El hecho que conmocionó a la ciudad

La explosión ocurrió el viernes 27 de marzo por la noche en un local ubicado sobre calle San Martín al 500, casi en la esquina de 9 de Julio. Según se informó, el estallido se produjo por tubos de gas de 45 kilos, lo que derivó en un incendio generalizado.

El siniestro dejó un saldo de cuatro personas heridas, una fue dada de alta y otras tres de ellas de gravedad, entre quienes se encontraba Lucía.

Estado de salud de los otros heridos

En cuanto a la evolución de los sobrevivientes, según el último parte médico del martes 28 de abril, Conci mostró signos alentadores. Despertó, reconoció a su entorno y logró mantenerse sentado durante algunos minutos sin dificultades. Los profesionales continúan con su rehabilitación diaria y evalúan progresos en su capacidad de respuesta. Incluso intentaron que hablara, con resultados iniciales positivos.

Por su parte, Kloster se mantiene estable en términos generales, aunque su cuadro sigue siendo delicado. Se detectó un nuevo germen que ya está siendo tratado, por lo que los médicos continúan monitoreando de cerca su evolución, especialmente en relación a su función pulmonar.