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Policiales Sucedió en horas de la noche del viernes

Hay cuatro heridos tras explosión por un escape de gas en un comercio de Villaguay

Cuatro heridos tras explosión por escape de gas en Villaguay. Bomberos y ambulancias trabajan en el lugar mientras se desvía el tránsito. Los heridos serán derivados al Instituto del Quemado.

27 de Marzo de 2026
Imágenes de la explosión.
Imágenes de la explosión. Foto: Captura de video.

REDACCIÓN ELONCE

Cuatro heridos tras explosión por escape de gas en Villaguay. Bomberos y ambulancias trabajan en el lugar mientras se desvía el tránsito. Los heridos serán derivados al Instituto del Quemado.

Cuatro personas resultaron heridas tras una explosión por escape de gas ocurrida en la noche del viernes en un comercio de Villaguay, en la intersección de las calles San Martín y 9 de Julio. Testigos indicaron que se escuchó una detonación muy fuerte, seguida de una impresionante llamarada que alertó a los vecinos de la zona.

 

 

Bomberos Voluntarios, ambulancias y efectivos policiales se presentaron de inmediato en el lugar para asistir a los heridos y controlar la situación. Personal de tránsito derivó el tránsito en las calles aledañas para garantizar la seguridad de la población. “Se escuchó una explosión muy grande”, sostuvo Agencia del Día Villaguay. Horas más tarde, se confirmó que el fuego fue extinguido.

 

Según reportes locales, la explosión provocó daños materiales en el comercio afectado, aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales por el momento. Los heridos fueron trasladados a centros de salud para recibir atención médica y se evalúa su estado. Según pudo conocer Elonce, tres de ellos se encuentran en grave estado (de 43, 26 y 23 años) y serán trasladados al Instituto del Quemado. La mujer, de 29, estaría fuera de peligro. Por el momento, se desconocen si eran empleados, clientes o transeúntes.

 

 

Operativo de seguridad y control de la emergencia

 

El operativo en Villaguay incluyó la intervención de bomberos que trabajaron para controlar el escape de gas y evitar nuevos incidentes. La actuación de los equipos de emergencia evitó que la situación se agravara, mientras se aseguraba la zona para la protección de los vecinos. “Hubo una llamarada tras la explosión que fue impresionante”, sostuvo Agenda del Día Villaguay.

 

La Policía mantuvo un perímetro de seguridad alrededor del comercio, restringiendo el acceso de peatones y vehículos. Las autoridades locales instaron a la población a mantenerse alejada del lugar hasta que finalicen las tareas de control y verificación de seguridad.

Temas:

Explosión Escape de gas Villaguay
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