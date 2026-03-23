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Estrago doloso: imputan a dos personas tras pericia clave en tragedia de Victoria

Estrago doloso es la figura que tomó la causa tras una pericia técnica determinante que derivó en la imputación de dos personas por la muerte de dos mujeres en un garage donde funcionaba una rotisería clandestina.

23 de Marzo de 2026
Así quedó el lugar del hecho.
Así quedó el lugar del hecho. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Estrago doloso es la figura que tomó la causa tras una pericia técnica determinante que derivó en la imputación de dos personas por la muerte de dos mujeres en un garage donde funcionaba una rotisería clandestina.

Estrago doloso es la calificación legal que marca un giro en la investigación por la muerte de dos mujeres en un garage de la ciudad de Victoria, donde funcionaba una rotisería sin habilitación. La causa avanzó en los últimos días luego de que una pericia técnica fuera considerada clave por la fiscalía y la querella, permitiendo imputar a los responsables del lugar.

 

 

El abogado querellante, Agustín Greco, confirmó las novedades en diálogo con Elonce: “Hubo una pericia clave que tiene que ver con los elementos de cocina, las freidoras, las planchas que estaban allí en este garage”. Según explicó, el informe pericial modificó sustancialmente la interpretación inicial de los hechos.

 

En un primer momento, la hipótesis apuntaba a una mala conexión de una garrafa, pero el nuevo análisis sumó otros factores determinantes como los elementos en mal estado más otros como cartones y aceites.

 

Pericia clave y cambio de carátula

 

El contexto en el que se encontraban estos elementos, sumado a las condiciones del lugar, llevó a los investigadores a considerar que no se trató de un hecho accidental. Posteriormente, definió la figura legal: “El dolo tiene que ver con esto. Cuando, de cierta forma, tengo la intención por mis maniobras provocar en este caso lo que estamos viendo en imágenes”.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

A partir de estos elementos, la fiscalía imputó a dos personas identificadas como responsables del lugar. “La fiscalía imputó directamente por estrago doloso a Ramón Mansilla y a Verónica Bernachea, que son los dueños de este garage donde funcionaba esta rotisería de modo clandestino”, afirmó.

 

Advertencias ignoradas y posibles responsabilidades

 

En ese sentido, Greco remarcó que existían alertas previas que no fueron atendidas: “Le estaban diciendo la peligrosidad que tenía este lugar".

 

La investigación también pone el foco en el funcionamiento irregular del comercio. Según se indicó, el lugar operaba desde la pandemia sin habilitación formal ni controles adecuados.

 

Además, no se descarta la responsabilidad de funcionarios públicos. “Si hubiesen actuado como debían, como deben de actuar los funcionarios, esto seguramente no hubiese pasado”, afirmó Greco, quien también señaló que podrían sumarse nuevos imputados en el avance de la causa.

 

Expectativa de pena y reclamo de justicia

 

En cuanto a la calificación legal, el delito de estrago doloso con resultado de muerte contempla penas severas. “La figura comienza con 8 años. Entendemos que es de 8 a 20 años la expectativa”, explicó el abogado.

 

Para las familias de las víctimas, este avance representa un paso importante. “La familia quiere justicia”, expresó Greco, reflejando el impacto emocional que dejó la tragedia.

 

Finalmente, destacó que los imputados no han tenido contacto con los allegados de las víctimas debido a restricciones judiciales. “Ellos tienen una perimetral desde el primer día, no puede tener ningún tipo de contacto”, indicó, en una causa que continúa en desarrollo y que podría sumar nuevas responsabilidades en los próximos días.

 

Una pericia técnica permitió imputar a dos personas por estrago doloso

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