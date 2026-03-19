Victoria: imputaron a los dueños de la rotisería por el incendio que dejó dos víctimas fatales

El proceso judicial por el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2025 en la rotisería Costa Rica Fast Food de Victoria tuvo un avance clave: el fiscal Eduardo Guaita dispuso la imputación de Ramón Alberto Mansilla y Verónica Bernachea por el delito de estrago doloso, tras incorporarse a la causa la pericia técnica sobre las planchas y freidoras vinculadas al hecho.

El anuncio fue realizado por el representante de la querella, Agustín Greco, quien destacó que se trata de un paso “concreto y significativo en la búsqueda de justicia”.

Declaraciones de la querella y avances judiciales

Además, el abogado informó que ya entregaron el pliego con preguntas para la intendenta de la ciudad, Isa Castagnino, y agregó que ya declaró la secretaria de Gobierno, Lucina Menescardi, quien se refirió al funcionamiento del área y sobre los controles que se ejecutan en la ciudad.

El incendio provocó la muerte de Agustina Magalí Cabrera, de 20 años y embarazada de cinco meses, y de Natalí Ayelén García, de 39 años, madre de dos niños. Días después, se produjo el suicidio de Fabricio Mansilla, de 23 años, pareja de Cabrera, lo que profundizó la conmoción en la comunidad.

Investigación en desarrollo y posibles imputaciones

Además de Mansilla y Bernachea, también está bajo análisis la responsabilidad de Yocelin Bernachea, hermana de Verónica y encargada del local. La investigación continúa en desarrollo y no se descarta la imputación de otras personas.

Agustín Greco subrayó que este avance judicial representa un paso fundamental para las familias de las víctimas y para la búsqueda de justicia: “Se trata de un paso concreto y significativo en la búsqueda de justicia”, reafirmó el abogado.

En Argentina, según el Código Penal, las penas básicas van de 3 a 10 años de prisión por causar incendios o destrucción, pudiendo elevarse a 8 a 20 años si resulta en muerte.