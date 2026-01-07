Incendio fatal en Victoria: abogado querellante afirmó que las mujeres fueron “asesinadas”

REDACCIÓN ELONCE
Agustín Grecco, quien representa a las familias de las víctimas del incendio fatal en Victoria, indicó a Elonce que solicitó la imputación de otras dos mujeres y criticó al propietario de la rotisería.
El incendio en Victoria, ocurrido el 30 de diciembre de 2025, dejó como saldo la muerte de dos mujeres que trabajaban en condiciones de extrema precariedad. La causa judicial avanza lentamente mientras crece el reclamo social por justicia y por el esclarecimiento total de los hechos. El abogado querellante, Agustín Grecco, representa a las familias de las víctimas y sostiene que no se trató de un accidente sino de un hecho evitable.
Según explicó Grecco, el lugar donde se produjo el fuego no contaba con ningún tipo de habilitación. “No estamos hablando de una rotisería, estamos hablando de un garage donde funcionaba un lugar clandestino de comidas”, afirmó durante una entrevista televisiva. Además, remarcó que el espacio no reunía las mínimas condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
El letrado detalló que las trabajadoras solo tenían una única salida, que era el portón del garage, y que no había matafuegos ni salidas de emergencia. “Este lugar no tenía salida de emergencia, no tenía matafuego, no tenía nada”, expresó, al tiempo que subrayó que la única persona que logró salir con vida fue la hermana de la dueña del comercio.
Un comercio ilegal y responsabilidades penales
En el marco de la causa, Grecco confirmó que hasta el momento hay un solo imputado, pero solicitó ampliar las imputaciones. “He elevado con urgencia un pedido de imputación tanto a la concubina como a la cuñada”, indicó, al considerar que ambas tenían una participación directa en el funcionamiento del comercio ilegal.
La causa está caratulada como “averiguación de muerte”, algo que la querella cuestiona con dureza. “Esto no es solamente un incendio”, sostuvo el abogado, y recordó que el 2 de diciembre ya se había producido un incendio menor en el mismo lugar. En aquella oportunidad, las empleadas debieron salir a pedir matafuegos a los vecinos porque el local no contaba con ninguno.
Grecco también apuntó contra el historial del principal imputado. “Este señor Mansilla no solamente tiene este lugar ilegal, sino que le clausuraron en su momento una cantina del Club Huracán”, señaló, y agregó que empleaba mayoritariamente a mujeres sin registración laboral ni cobertura de seguros.
El dolor de las familias y el reclamo al Estado
El impacto del incendio en Victoria se profundizó con datos que se conocieron tras la tragedia. Agustina Cabrera tenía 20 años y estaba embarazada, algo que su familia descubrió días después de su fallecimiento. Natalia García, de 39 años, dejó dos hijos adolescentes. “Esto no es una tragedia, era algo totalmente evitable en esta trampa mortal”, afirmó Grecco.
Además de las responsabilidades privadas, la querella apunta al rol del Estado municipal. “Acá también hay culpabilidad de la municipalidad de Victoria”, expresó el abogado, y confirmó que las familias presentaron un petitorio para la remoción de funcionarios encargados de los controles.
En ese contexto, este martes se realizará una movilización pacífica. “A las 20:30 vamos a salir desde la Plaza Moreno hasta la Plaza San Martín”, anunció Grecco, y explicó que luego se concentrarán frente al edificio de Tribunales. Mientras se aguardan las pericias de bomberos zapadores, el abogado fue contundente: “Esto es un homicidio. Porque lo que le pasó a Agustina y a Natalia fue que las asesinaron”.