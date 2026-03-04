El gobierno presentará el proyecto de reforma previsional: los puntos claves

El Gobierno provincial presentará este miércoles los lineamientos del proyecto de reforma previsional en Entre Ríos durante una reunión informativa con representantes gremiales. El encuentro se realizará en el Mirador Tec, ubicado sobre las barrancas del Parque Infantil Patito Sirirí, donde funcionarios expondrán los ejes principales de la iniciativa que será enviada a la Legislatura.

La convocatoria fue definida como una instancia informativa previa al envío formal del proyecto que busca modificar la Ley Nº 8.732, norma que estructura el sistema previsional entrerriano.

La reforma previsional fue anticipada por el gobernador Rogelio Frigerio durante su mensaje ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias realizada en el Centro Provincial de Convenciones.

En esa oportunidad, el mandatario sostuvo que su gestión debió adoptar decisiones difíciles para ordenar la situación financiera del Estado provincial. “La primera mitad de la gestión nos exigió romper inercias y tomar decisiones incómodas para la política. Y bienvenida sea esa incomodidad”, expresó.

Frigerio también remarcó la necesidad de sostener el equilibrio fiscal y explicó que el sistema previsional había alcanzado un nivel de déficit que obligó a adoptar medidas para evitar un colapso financiero.

Durante su discurso, el gobernador indicó que la Caja de Jubilaciones registraba un déficit cercano al 42% al inicio de su gestión y que esa brecha crecía aproximadamente un punto por año. En ese marco, el Ejecutivo plantea introducir modificaciones en la normativa vigente para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional en el mediano y largo plazo.

Los puntos centrales

El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, brindó un detalle algunos de los aspectos que podrían formar parte de la reforma. El funcionario explicó que uno de los temas centrales es “la forma en que se calcula la movilidad jubilatoria” dentro del sistema provincial.

Actualmente, el régimen entrerriano establece un 82% móvil calculado sobre el sueldo bruto del trabajador activo.

Según indicó Bagnat, el objetivo del Gobierno es preservar el 82% móvil, aunque consideró necesario revisar la forma en que se calcula ese beneficio. Explicó que, en la práctica, “ese porcentaje suele superar el 82% debido a la incorporación automática de nuevos adicionales o códigos salariales que se crean para los trabajadores activos”.

De acuerdo con su explicación, cuando se establecen nuevos conceptos salariales para los empleados en actividad, “la normativa vigente obliga a trasladarlos también a los jubilados, incluso cuando esos beneficios no existían durante su etapa laboral”.

Esto genera, según señaló, incrementos en los haberes previsionales por conceptos sobre los cuales el jubilado no realizó aportes mientras estaba en actividad.

Edad jubilatoria

Otro de los aspectos mencionados por Bagnat en sus declaraciones fue la edad jubilatoria dentro del sistema provincial. Actualmente, las mujeres pueden jubilarse a los 57 años y los varones a los 62.

El funcionario indicó que una de las alternativas en análisis es avanzar gradualmente hacia parámetros más cercanos a los del sistema nacional.

En el régimen general administrado por la ANSES, las edades jubilatorias son de 60 años para mujeres y 65 para varones.

Bagnat aclaró que cualquier modificación en ese sentido se aplicaría de manera progresiva y sin afectar derechos adquiridos. Según explicó, “la intención es no modificar las condiciones de quienes se encuentran próximos a acceder al beneficio jubilatorio”, sostuvo.

“A nadie que le falten menos de diez años para jubilarse se le va a cambiar el plan de vida”, indicó el funcionario al referirse a la posibilidad de introducir cambios graduales en la edad, publicó Entre Ríos Ahora.

La relación entre activos y jubilados

Otro de los puntos señalados por el titular de la Caja fue la relación actual entre trabajadores activos y jubilados dentro del sistema provincial. De acuerdo con los datos oficiales, existen “alrededor de 120.000 aportantes activos”, cifra que incluye a unos 20.000 empleados municipales. En tanto, el organismo previsional paga beneficios a aproximadamente 66.500 jubilados.

Según Bagnat, esta relación representa uno de los desafíos estructurales del sistema, especialmente en un contexto en el que la expectativa de vida aumenta y el ingreso de nuevos trabajadores al Estado se reduce.