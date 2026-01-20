Reforma previsional en Entre Ríos: “defenderemos la Caja Provincial y el 82% móvil”

El titular de la Caja de Jubilaciones anticipó que este año se avanzará con cambios en el sistema previsional y remarcó que la discusión se dará con diálogo y respetando garantías constitucionales. “La ley actual quedó desactualizada frente a la realidad”, sostuvo a Elonce.
El presidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, confirmó que durante este 2026 la provincia avanzará con una reforma previsional. En diálogo con Elonce, explicó que el proceso será el resultado de dos años de trabajo previo, ordenamiento interno y diálogo con distintos sectores.
“Todo el trabajo previo que hemos venido haciendo estos dos años, preparando, ordenando y explicando mucho, nos permite encarar este año ya pensando en el futuro”, expresó el funcionario. En ese sentido, remarcó que el sistema previsional entrerriano “logró estabilizarse”, aunque reconoció que continúa siendo deficitario y una carga importante para las cuentas públicas.
Bagnat detalló que uno de los principales desafíos “fue absorber el impacto de unos 7.000 nuevos jubilados previstos”, junto con políticas de ajuste y gestiones que no se habían realizado anteriormente con organismos nacionales. “Hoy podemos pensar en un sistema sostenible, más eficiente, aunque sigue siendo una preocupación”, sostuvo.
Diálogo con los gremios y actualización de la ley
El titular de la Caja señaló que se mantuvieron encuentros individuales, sectoriales y generales con representantes sindicales. “No quiere decir que estemos de acuerdo en todo, pero sí que hay un piso de discusión sabiendo que de ambos lados buscamos lo mejor para el sistema”, afirmó.
En ese marco, subrayó que la ley previsional vigente tiene más de 30 años y nunca fue modernizada. “Es imposible competir con la realidad actual con una ley de tres décadas. Coincidimos todos en que hay que actualizarla”, indicó.
Los “dos bastiones” a defender
Al referirse a los ejes centrales de la reforma, Bagnat fue claro: “Siempre en la base de defender lo que la Constitución garantiza, que son dos bastiones: la Caja en la provincia y el 82% real que calcula Entre Ríos, algo que no sucede en el resto del país”.
A partir de esos principios, mencionó distintos vectores a cuidar, como el sistema de movilidad jubilatoria, la descentralización del Estado con múltiples paritarias que luego impactan en los haberes y la necesidad de que “se cobre por lo que realmente se aportó”.
También hizo referencia al debate por la edad jubilatoria. “Tenemos un hándicap muy largo. De 110 sistemas previsionales estamos en el puesto 94 en hombres y fuera de rango en mujeres. Hay que prever qué va a pasar de acá a 10 años”, advirtió.
Gestión y mejoras en la atención
Bagnat destacó además el trabajo realizado durante 2025 para mejorar la atención a los beneficiarios. Indicó que se implementó un plan con 26 puntos de atención en toda la provincia, capacitando a empleados municipales y estableciendo un sistema de orden de mérito para los expedientes.
Asimismo, anunció una prueba piloto de atención los sábados por la mañana durante febrero y marzo para trámites de jubilaciones y pensiones. “Detectamos que mucha gente no puede hacer trámites en la semana. Abrimos esa posibilidad y todos los turnos ya fueron tomados”, señaló.
Finalmente, aseguró que en las próximas semanas y meses se intensificarán las reuniones para definir los aspectos centrales de la reforma. “Va a ser con diálogo, mostrando los números y escuchando propuestas, que también son bienvenidas”, concluyó.