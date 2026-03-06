Frigerio visitó el Copnaf y destacó las obras de recuperación del edificio patrimonial

El gobernador Rogelio Frigerio recorrió las obras de puesta en valor, mantenimiento y restauración del edificio donde funciona la sede central del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), en la ciudad de Paraná. La intervención demandó una inversión superior a los 150 millones de pesos y forma parte de un plan de mejoras en dependencias vinculadas a la protección de la niñez y la adolescencia.

Durante la visita, Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones del organismo, dialogó con trabajadores y supervisó el avance de las obras en el inmueble, que forma parte del patrimonio arquitectónico de la capital entrerriana. El mandatario sostuvo que se trata de una institución clave dentro de las políticas públicas destinadas a sectores vulnerables.

“Me sensibiliza mucho porque estamos hablando de niños y adolescentes que no tienen prácticamente nada, que solamente tienen al Estado para contenerlos”, expresó Rogelio Frigerio al referirse al rol que cumple el Copnaf en la provincia.

Un edificio patrimonial en proceso de restauración

El edificio intervenido es una construcción de principios del siglo XX que originalmente funcionó como hotel y que posteriormente fue declarado Patrimonio Provincial. Con el paso de los años pasó a albergar la sede central del Copnaf, organismo encargado de abordar problemáticas vinculadas a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sede del Copnaf.

Las tareas ejecutadas en esta primera etapa incluyeron la reparación de techos y balcones, el ajuste de los desagües pluviales y la construcción de una nueva vereda en el frente del inmueble. Según se informó, estas obras demandaron una inversión de 151.623.136,85 pesos y forman parte de un plan integral de mantenimiento del edificio.

Además de los trabajos ya ejecutados, se prevé avanzar en nuevas intervenciones destinadas a mejorar la seguridad del inmueble y garantizar mejores condiciones para el funcionamiento de las áreas administrativas y técnicas del organismo.

El rol del Copnaf en las políticas de protección

Tras la recorrida, Rogelio Frigerio destacó la importancia de priorizar la situación de los sectores más vulnerables. “Lo importante es lo que estamos haciendo con una institución tan sensible para todos”, señaló el mandatario al referirse al trabajo que se viene desarrollando con el Copnaf durante los primeros años de gestión.

La presidenta del organismo, Clarisa Sack, valoró la presencia del gobernador y explicó que la intervención del edificio era necesaria para mejorar el espacio de trabajo de los equipos técnicos. “Es un lugar que necesitaba sí o sí mantenimiento. Lo vemos afuera y dentro, y nuestros equipos estarán mucho más cómodos para el trabajo”, sostuvo.

Por su parte, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, indicó que las tareas forman parte de un plan de mejoras que se viene ejecutando en distintos dispositivos del Copnaf en toda la provincia. Según explicó, el objetivo es avanzar en la recuperación de residencias y edificios vinculados a la protección de la niñez.