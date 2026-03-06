Reforma previsional: Boleas afirmó que el sistema actual “es insostenible"

El ministro de Hacienda de Entre Ríos, Fabián Boleas, afirmó que el sistema previsional provincial “es insostenible” y defendió la necesidad de avanzar en una reforma que permita garantizar su funcionamiento a futuro.

Según explicó el funcionario, el encuentro con los sindicatos fue parte del proceso de diálogo previo a la presentación formal de la iniciativa. En ese marco, destacó el clima de la reunión y valoró el intercambio con los representantes de los trabajadores. “Tal como lo planteó el gobernador, mantuvimos una reunión con todos los gremios de la provincia. Fue un encuentro muy productivo y muy bueno. En lo personal creo que fue una reunión muy positiva, donde pudimos dialogar y plantear los desafíos que tenemos por delante”, expresó.

Un sistema con dificultades estructurales

Durante el encuentro, el gobierno provincial expuso su diagnóstico sobre la situación actual del sistema jubilatorio entrerriano y la necesidad de introducir cambios para garantizar su sostenibilidad. Boleas sostuvo que el problema no es nuevo y que la discusión sobre la reforma previsional se viene planteando desde hace años en la provincia.

“Nosotros lo que planteamos es que el sistema, tal como está hoy, no es sostenible. Necesitamos hacer modificaciones y esas necesidades no surgieron ahora. Desde hace muchos años los gobernadores vienen señalando la necesidad de avanzar en una reforma previsional”, indicó. En ese sentido, recordó que el debate sobre el sistema jubilatorio ha sido una constante en los discursos de apertura de sesiones legislativas.

“Siempre digo lo mismo: durante años, cuando se iniciaban las sesiones ordinarias, el gobernador de turno decía que ese debía ser el año de la reforma previsional. Es un tema que se viene planteando desde hace mucho tiempo”, señaló.

La decisión política de avanzar con la reforma

El ministro destacó que el gobierno actual decidió impulsar finalmente el debate legislativo sobre el sistema jubilatorio, aunque reconoció que se trata de un tema complejo que no tendrá soluciones definitivas. “El gobernador está decidido a avanzar con esta discusión, sabiendo que no existen soluciones definitivas, porque los sistemas previsionales en todo el mundo presentan complejidades. Pero en nuestro caso hay dificultades adicionales que hacen que el sistema sea aún más difícil de sostener en el tiempo”, explicó. Según señaló, el objetivo de la reforma es introducir cambios que permitan mejorar el funcionamiento del sistema sin afectar su esencia.

Jubilados de Entre Ríos

Un proyecto que será debatido con los gremios

Boleas remarcó que el proyecto de reforma previsional aún se encuentra en etapa de elaboración y que será discutido con los distintos sectores involucrados antes de su tratamiento legislativo. “Vamos a presentar una propuesta y, como ocurre con todas las iniciativas de este gobierno, estará abierta al diálogo. Creemos que las mejores soluciones surgen de la participación de todos”, afirmó.

En ese sentido, adelantó que el texto será sometido a instancias de discusión con los sindicatos y otros actores vinculados al sistema. “La idea es que el proyecto pueda debatirse en distintas mesas de conversación, tal como ya lo planteamos con los gremios, para lograr la mejor propuesta posible”, sostuvo.

El funcionario señaló que el objetivo final es alcanzar un sistema previsional sostenible que pueda sostenerse a largo plazo. “Lo que buscamos es una reforma que permita garantizar la sostenibilidad del sistema y que también sea una decisión que los entrerrianos puedan comprender y acompañar”, indicó.

El impacto del déficit previsional

Por último, Boleas subrayó que el sistema jubilatorio provincial no solo afecta a los trabajadores del Estado, sino que su déficit impacta sobre el conjunto de la sociedad entrerriana. “El sistema previsional involucra principalmente a quienes estamos vinculados al Estado. Sin embargo, el déficit que genera termina siendo sostenido por la totalidad de los entrerrianos”, explicó.

En ese marco, el ministro consideró que la discusión sobre la reforma debe involucrar a toda la comunidad. “Por eso creemos que es un debate que debe darse con responsabilidad y con la participación de todos los sectores, porque las decisiones que se tomen van a tener impacto en el futuro de la provincia”, concluyó.