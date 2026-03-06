Presentaron en Paraná la estrategia energética federal de la Región Litoral

Funcionarios provinciales y especialistas analizaron proyectos y desafíos energéticos para el desarrollo de la Región Litoral. El ministro Fabián Boleas destacó la importancia de diversificar la matriz energética y avanzar hacia objetivos definidos para 2030.
Se llevó a cabo en el Auditorio Mirador TEC de Paraná la presentación de los resultados de la Estrategia Federal Energética de la Región Litoral, una iniciativa que reúne a las provincias del noreste y litoral argentino para analizar el futuro energético de la región. El encuentro estuvo centrado en evaluar proyectos, desafíos y oportunidades vinculadas a la generación, distribución y consumo de energía, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo y mejorar la planificación de las políticas públicas en el sector.
En esta oportunidad, se detallaron los principales lineamientos de este trabajo conjunto que involucra a las provincias de la región, a organismos técnicos y a representantes del sector privado. La estrategia busca identificar las necesidades energéticas actuales y proyectar soluciones que permitan sostener el crecimiento económico y mejorar el acceso a la energía.
Un análisis integral de la oferta y la demanda energética
El ministro de Hacienda de Entre Ríos, Fabián Boleas, explicó a Elonce que el encuentro tiene como objetivo principal presentar las conclusiones del estudio que analiza las políticas energéticas de las provincias del litoral y su proyección hacia el futuro. Según señaló, el trabajo aborda tanto la oferta energética disponible como la demanda que generan las distintas actividades económicas de cada provincia.
“Se trata de presentar las conclusiones de una estrategia para la región litoral respecto de la política energética desarrollada por cada una de las provincias. El análisis contempla, por un lado, cuál es la mejor estrategia para fortalecer la oferta de energía y, por otro, cómo responder a la demanda energética que cada provincia tiene en función de su programa de desarrollo”, explicó el funcionario.
Boleas destacó que se trata de un estudio amplio y complejo que permitirá orientar futuras decisiones en materia energética. “Es un trabajo muy completo que se llevó adelante durante meses y que permitirá a cada provincia contar con acciones, iniciativas y proyectos específicos para avanzar en su propia estrategia energética”, señaló.
La política energética de Entre Ríos
En esta oportunidad, el ministro también se refirió a los lineamientos que la provincia de Entre Ríos ya definió en materia energética. Según indicó, el gobierno provincial estableció objetivos concretos con horizonte al año 2030, con la intención de mejorar la oferta energética y acompañar el crecimiento productivo.
“Como provincia ya tenemos definidos los lineamientos generales de nuestra política energética y objetivos claros de cara al 2030. Es una preocupación permanente del gobernador Rogelio Frigerio”, afirmó.
Boleas remarcó que la cuestión energética es un factor clave tanto para el bienestar de los ciudadanos como para el desarrollo económico. “La energía es un tema central no solo pensando en el presente y en el bienestar de cada uno de los entrerrianos —en términos de consumo y costos— sino también en el desarrollo productivo de la provincia”, expresó.
Diversificación y energías renovables
En ese marco, el ministro señaló que uno de los principales objetivos de la provincia es diversificar la matriz energética. “Nosotros aspiramos a diversificar nuestra oferta energética en función del origen de la energía. Venimos trabajando en ese camino y en ese sentido la empresa Enersa cumple un rol protagónico”, sostuvo.
Asimismo, destacó la importancia de impulsar el desarrollo de energías renovables dentro de la planificación energética provincial. “Las energías renovables tienen una importancia absoluta dentro de nuestra estrategia. El objetivo hacia 2030 contempla justamente avanzar en esa diversificación de la oferta energética”, explicó.
Un trabajo conjunto entre provincias y sector privado
Por su parte, el titular de Planificación y Gestión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Guillermo Bormioli, destacó el carácter federal y colaborativo del proyecto.
Según indicó, la estrategia energética comenzó a elaborarse en abril del año pasado a partir de un pedido de los gobernadores de la región.
“Esta iniciativa surge a partir de un encuentro de los seis gobernadores de la Región Litoral que se realizó en la provincia del Chaco. A partir de allí comenzamos a trabajar junto a funcionarios provinciales y actores del sector privado”, explicó. Bormioli detalló que más de 200 representantes participaron en la elaboración del documento.
“Se trata de un trabajo muy amplio que hoy se traduce en más de 180 propuestas de política pública o proyectos concretos vinculados al desarrollo energético”, afirmó.
Una herramienta para planificar inversiones
El funcionario remarcó que el objetivo del proyecto no es simplemente presentar un documento técnico, sino generar una herramienta de planificación para orientar decisiones estratégicas. “Lo que estamos presentando no es solamente un documento. Es una herramienta de planificación y gestión al servicio de las provincias, que permitirá organizar prioridades y orientar inversiones”, explicó.
Bormioli señaló que uno de los principales desafíos detectados está vinculado a los problemas de infraestructura energética que afectan al sector productivo.
“En muchos lugares encontramos microcortes o bajas de tensión que afectan directamente los procesos productivos. Es un problema que aparece reflejado claramente en la estrategia que hoy estamos discutiendo”, indicó.
Financiamiento y coordinación regional
Finalmente, Bormioli destacó que el trabajo realizado permitirá ordenar las prioridades para gestionar financiamiento ante organismos nacionales e internacionales.
“Desde el CFI lo que hacemos es coordinar y ordenar la discusión para que las provincias puedan llevar sus proyectos a la Nación o a organismos multilaterales y conseguir el financiamiento necesario para ejecutar las obras”, explicó.
El funcionario señaló que la estrategia incluye propuestas vinculadas a infraestructura energética, formación de recursos humanos, armonización normativa y estímulos para la inversión privada.
“Hay mucho por hacer en materia normativa y en infraestructura. Ordenar estas discusiones desde la región y presentar proyectos de manera coordinada es un paso fundamental para mejorar la matriz energética del litoral”, concluyó.